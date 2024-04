China își reorganizează armata pentru ”războiul inteligent modern”

Președintele Xi Jinping, a lansat cea mai mare restructurare a armatei din aproape un deceniu, concentrându-se pe forțele strategice bazate pe tehnologie, echipate pentru războiul „inteligent modern”, anunță CNN.

Într-o mișcare surpriză, săptămâna trecută, Xi Jinping a desființat Forța de Sprijin Strategic (SSF), o ramură militară pe care a creat-o în 2015 pentru a integra capacitățile de război spațial, cibernetic, electronic și psihologic ale Armatei Populare de Eliberare. În locul acesteia, Xi a înființat Forța de Sprijin Informațional.

Aceasta a fost descrisă drept „un nou braț strategic al Forțelor Armate Chineze și o bază esențială a dezvoltării și aplicării coordonate a sistemului informațional al rețelei”.

Noua forță va juca un rol important în a ajuta armata chineză „să lupte și să câștige în războiul modern”, a spus Xi Jinping.

Armata Chinei va funcționa cu o nouă structură

Sub noua structură, Armata Chinei are acum patru servicii- armata, marina, forța aeriană și forța de rachete – plus patru unități: cele trei unități desprinse din SSF și Forța de sprijin logistic comun, potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului Wu Qian.

Experții în armata chineză spun că reorganizarea sporește controlul direct al lui Xi asupra capacităților strategice ale PLA și subliniază ambițiile Chinei de a stăpâni mai bine AI și alte tehnologii noi pentru a se pregăti pentru ceea ce ea numește „războiul inteligent” al viitorului.

Restructurarea Armatei urmează epurării majore pentru corupție ordonate de președintele Xi anul trecut, care a îndepărtat generali puternici și a zguduit forța de rachete, o ramură de elită care supraveghează arsenalul de rachete nucleare și balistice din China.

Forța de Sprijin Informațional va fi condusă de generali de top din fosta SSF. Fostul comandantul adjunct al SSF Bi Yi a fost numit comandant al noii unități, în timp ce Li Wei, fost comisar politic al SSF, va avea același rol în Forța de Sprijin Informațional, potrivit agenției de știri de stat Xinhua.

Ce înseamnă „războiul inteligent modern”

Cea mai recentă schimbare este probabil rezultatul unei revizuiri în curs a modului în care armata poate îndeplini mai bine obiectivele strategice ale Partidului Comunist Chinez la guvernare, spune James Char, cercetător al S. Rajaratnam School of International Studies din Singapore.

„Presupun că reorganizarea reflectă mai bine importanța pe care PLA a acordat-o accelerării dezvoltării războiului inteligent” adusă de o nouă rundă de progres tehnologic și industrial, a spus el.

Conceptul de „război inteligent al viitorului” a atras atenția într-o carte albă a apărării chineză din 2019, care a evidențiat aplicarea militară a tehnologiilor de ultimă oră, cum ar fi AI, informații cuantice, date mari și cloud computing.

„Peisajul competiției militare internaționale trece prin schimbări istorice. Tehnologiile militare noi, cu tehnologia informației ca nucleu, avansează pe zi ce trece și există o tendință predominantă de a dezvolta arme și echipamente de precizie, inteligente sau fără pilot”, se arată în cartea albă. Aceasta mai precizează: „Războiul își accelerează evoluția ca formă către un război informațional, iar războiul inteligent este la orizont.”

Semnificații pentru un posibil conflict în Taiwan

Purtătorul de cuvânt oficial al armatei chineze, a descris tehnologia informației drept „cea mai mare variabilă” în îmbunătățirea capacității de luptă. „Războaiele moderne sunt competiții între sisteme și structuri, în care controlul asupra informațiilor echivalează cu controlul asupra inițiativei în război”, a spus acesta.

Accentul pus pe dominația informațională și „războiul inteligent” are, de asemenea, implicații semnificative pentru orice potențial conflict viitor în strâmtoarea Taiwan. Partidul Comunist Chinez vede Taiwan ca parte a teritoriului său, în ciuda faptului că nu l-a controlat niciodată și a promis că va prelua controlul insulei cu forța, dacă este necesar.

James Char a spus că în cazul unui conflict din Taiwan, Forța de Sprijin Informațional „va prelua probabil ca vârf de lance sprijinirea încercărilor PLA de a domina spațiul informațional înainte ca adversarii Beijingului să poată face acest lucru”.

