China accelerează implementarea 5G anunțând investiții record în tehnologia viitorului, în timp ce SUA și Europa luptă cu Covid-19,

de Iulian Soare , 13.7.2020

În vreme ce atenția globală pare a fi absorbită aproape integral de criza coronavirus, Beijing-ul se concentrează la punerea în aplicare a unei politici care să facă din China furnizorul de care toată lumea va avea nevoie. China construiește, săptămânal, zeci de mii de stații de bază pentru infrastructura 5G, propunându-și să devină viitoarea ”fabrică a lumii”, respectiv a tuturor lucrurilor legate de noua tehnologie, scrie Bloomberg.

Până la sfârșitul acestui an, China va avea peste jumătate de milion de astfel de turnuri, în creștere de la 200.000 în prezent, ținta fiind de 5 milioane. Spre comparație, Coreea de Sud are o penetrare de circa 10% pentru 5G, cea mai ridicată de la nivel mondial. Statul, semnificativ mai mic decât China, are circa 115.000 de astfel de stații, operaționale în acest moment.

Ambițiile chinezilor cu privire la avansul implementării acestor proiecte de investiții au fost anunțate săptămâna trecută, obiectivul fiind creșterea inovației industriale prin ”integrarea adâncă a Internet of Things” în economia reală. China are un buget de investiții de 1.400 de miliarde de dolari până în 2025 pentru acest obiectiv. Publicația notează că automatizarea industriei folosind tehnologie de generație nouă ar putea duce la o creștere a competitivității Chinei într-o zonă pe care o domină deja: producția.

Închiderea fabricilor și a industriei ca urmare a crizei Covid-19 a generat ample dezbateri cu privire la necesitarea regândirii lanțurilor de aprovizionare, în principal mutarea lor din China către destinații mai apropiate. Această tendință, precum și automatizarea industriei, susțin analiștii, ar putea duce la relocarea unor unități de producție în state cu costuri mai mari.

Pe de altă parte, alte state și operatori telecom ar putea avea dificultăți să realizeze investiții de talia celor anunțate de guvernul de la Beijing.

Aceste stații pe care China le construiește acum sunt esențiale pentru infrastructura 5G și vor fi de 1,5 ori mai performante decât cele folosite pentru 4G. Investițiile guvernului s-ar putea ridica la 30 de miliarde de dolari în acest an, față de 5 miliarde de dolari anul trecut, potrivit unor estimări ale Goldman Sachs Group.

Valoarea unei stații este de circa 70.000 de dolari și construcția ei are în spate un lung lanț valori de aprovizionare, care include componente electrice, semiconductori, unități de antene și plăci de circuit. Numărul ridicat de companii chineze implicate în astfel de proiecte sprijină economia într-un context marcat de o prăbușire a industriei și comerțului.

Pentru industrie, 5G înseamnă o conectivitate semnificativ mai mare între mașini și echipamente, o colectare și un transfer de date net superioare celor din prezent. A cincea generație de tehnologie va face echipamentele din fabrici mai eficiente, iar urmărirea și optimizarea procesului industrial va deveni mai facilă, notează publicația. Analiștii de la Bernstein Research estimează că producția va reprezenta 40% din output-ul tehnologiei 5G.