Cele mai tranzacționate acțiuni BVB. TOP 20 cele mai vândute

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în anul 2023 au fost acțiunile Fondului Proprietatea, ale producătorului de petrol și gaze naturale OMV Petrom și ale dezvoltatorului imobiliar One United Properties, arată datele oficiale de la Bursa de Valori București.

Cele mai vândute acțiuni BVB

Așadar, pe locul întâi în clasamentul celor mai tranzacționate acțiuni de pe Piața Reglementată de la BVB se află acțiunile emise de Fondul Proprietatea. În intervalul 7 ianuarie 2023 – 7 ianuarie 2024, au fost vândute / cumpărate peste 3,78 de miliarde de acțiuni emise de Fondul Proprietatea.

În ceea ce privește valoarea totală a tranzacțiilor, aceasta a depășit 2,55 de miliarde de lei, prețul mediu pentru care s-au vândut acțiunile Fondului Proprietatea în această perioadă fiind de 0,39 de lei.

Fondul Proprietatea este o societate pe acțiuni ce funcționează ca fond de investiții alternativ, cu o durată de funcționare până la 31 decembrie 2031 (care poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor cu perioade suplimentare de 5 ani fiecare). Fondul a fost creat în 2005 pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate în mod abuziv în timpul regimului comunist.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB – Fondul Proprietatea

În urma îndeplinirii unor etape determinate de lege, titularii drepturilor de despăgubire au devenit acționari ai Fondului Proprietatea, despăgubirea fiind făcută în acțiuni reprezentând valoarea reală a imobilelor care nu s-au restituit în natură, se arată pe site-ul BVB.

Structura acționariatului fondului este următoarea: Fondul Proprietatea SA are 37,26% din acțiuni, alte persoane juridice au 36,07%,iar persoanele fizice dețin 26,66%.

TOP cele mai vândute acțiuni de la BVB – OMV Petrom

Clasamentul cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB continuă cu acțiunile emise de OMV Petrom. OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est. Compania este activă de-a lungul întregului lanț valoric al energiei: de la explorarea și producția de țiței și gaze, până la rafinare, distribuția de carburanți, generarea de energie electrică și comercializarea gazelor naturale și a energiei electrice.

În intervalul menționat mai sus, pe Bursa de Valori București s-au tranzacționat peste 3,10 miliarde de acțiuni emise de OMV Petrom. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 1,89 miliarde de lei, prețul mediu al acțiunilor fiind de 0,76 lei.

Structura acționariatului OMV Petrom este următoarea: OMV Aktiengesellschaft (51,15%), alte persoane juridice (24,63%), statul român prin Ministerul Energiei (20,69%), persoane fizice (3,50%).

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB – One United Properties

Pe locul 3 în topul cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB se află acțiunile emise de One United Properties. În 2023 au fost vândute / cumpărate peste 632 de milioane de acțiuni emise de dezvoltatorul imobiliar. Valoarea totală a tranzacțiilor s-a ridicat la peste 595 de milioane de lei, prețul mediu pentru o acțiune fiind de 0,87 de lei.

Structura acționariatului este următoarea: persoanele fizice dețin 25,20% din acțiuni, cele juridice 25,02%, Vinci Ver holding SRL are 24,88%, iar OA Liviu holding Invest SRL are 24,88%.

Potrivit site-ului BVB, One United Properties este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. Acțiunile companiei sunt incluse în mai mulți indici de la Bursa de Valori București.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB – Electromagnetica

Pe locul 4 în clasamentul celor mai tranzacționate acțiuni de la Bursa de Valori București se află acțiunile emise de societatea Electromagnetica, furnizor și producător de electricitate.

În intervalul 7 ianuarie 2023 – 7 ianurie 2024, pe Piața Reglementată de la BVB s-au tranzacționat peste 303 milioane de acțiuni ale Electromagnetica. Valoarea totală a acțiunilor a fost de aproape 56 de milioane de lei, prețul mediu pentru o acțiune fiind de 0,23 de lei.

Societatea deține licență de furnizare de energie electrică din anul 2001 și licență de producător de energie din anul 2007. De asemenea, este producător de sisteme de măsurare și de distribuție a energiei electrice, aparataj electric, corpuri de iluminat, sisteme de iluminat eficiente energetic pe baza tehnologiei LED și elemente de automatizare a traficului feroviar. Dincolo de produsele proprii, societatea fabrică subansamble electrice și electronice, subansamble metalice și din mase plastice injectate, scule și matrițe. Sub titulatura de Electromagnetica Business Park, societatea oferă servicii de închiriere de spații.

Structura acționariatului este următoarea: 65,44% din acțiuni sunt deținute de fondul de investiții Infinity capital Investments SA, 30,83% sunt deținute de persoane fizice și 3,71% de persoane juridice.

Cele mai vândute acțiuni BVB – TeraPlast

Pe locul 5 în clasamentul cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB se află TeraPlast SA, cu peste 242 de milioane de acțiuni vândute / cumpărate pe Piața Reglementată anul trecut. Valoarea totală a tranzacțiilor a fost de peste 128,9 milioane de lei, prețul mediu pentru o acțiune fiind de 0,56 de lei.

TeraPlast este compania-mamă a Grupului TeraPlast, acesta din urmă fiind cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast (Republica Moldova) și Somplast.

Structura acționariatului este următoarea: Dorel Goia deține 46,83% din acțiuni, Fondul de Pensii Administrat Privat NN deține 12,01%, persoanele juridice au 22,56%, iar cele fizice 18,58%.

Care sunt cele mai tranzacționate acțiuni BVB

Iată cum arată clasamentul celor mai tranzacționate 20 de acțiuni de la BVB în 2023:

1. Fondul Proprietatea, 3,78 miliarde de acțiuni tranzacționate

2. OMV Petrom SA, 3,10 miliarde

3. One United Properties, 632 de milioane

4. Electromagnetica SA, 303 milioane

5. TeraPlast SA, 242 de milioane

6. Aquila Part Prod Com, 221 de milioane

7. SSIF BRK Financial Group SA, 199 de milioane

8. Transilvania Investments Alliance SA, 129 de milioane

9. Impact Developer & Contractor SA, 119,478 de milioane

10. Banca Transilvania, 119,473 de milioane

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB – TOP

11. Condmag SA, 100 de milioane

12. Oil Terminal SA, 96 de milioane

13. Arobs Transilvania Software, 90 de milioane

14. Bittnet Systems SA, 83 de milioane

15. Evergent Investments SA, 82 de milioane

16. Romcarbon SA, 71 de milioane

17. Antibiotice SA, 56 de milioane

18. Turbomecanica SA, 50 de milioane

19. Lion capital SA, 45 de milioane

20. MedLife SA, 44 de milioane

