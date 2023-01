Cei mai mari producători de bere din lume. TOP 10 țări și TOP 10 companii

Cei mai mari producători de bere din lume sunt China, Statele Unite ale Americii și Brazilia, arată datele oficiale.

Cel mai mare producător de bere din lume

Potrivit statista.com, China a fost cel mai mare producător de bere din lume în anul 2021. Datele de mai jos se referă la cantitatea de bere produsă (aceasta este exprimată în milioane de hectolitri; un hectolitru este egal cu 100 de litri).

1. China, 360 de milioane de hectolitri

2. SUA, 204 milioane de hectolitri

3. Brazilia, 143 de milioane de hectolitri

4. Mexic, 135 de milioane de hectolitri

5. Germania, 85 de milioane de hectolitri

6. Rusia, 82 de milioane de hectolitri

7. Japonia, 45 de milioane de hectolitri

8. Vietnam, 42 de milioane de hectolitri

9. Polonia, 38,2 milioane de hectolitri

10. Spania, 38 de milioane de hectolitri

Cea mai mare companie producătoare de bere din lume

În ceea ce privește companiile, cei mai mari producători de bere din lume sunt Anheuser-Busch InBev, Heineken și Ambev.

Clasamentul de mai jos, realizat pe baza datelor companiesmarketcap.com, se referă la veniturile obținute de aceste companii (este vorba despre cele mai recente date disponibile, cel mai adesea cele pentru anul 2021 sau 2022).

Companii din Belgia și Olanda, pe primele locuri

1. Anheuser-Busch InBev, Belgia – 57 de miliarde de dolari. Anheuser-Busch InBev are sediul central în Leuven, Belgia. A fost fondată în 2008 și are aproximativ 170.000 de angajați. Compania deține aproximativ 600 de branduri de bere în 150 de țări. Printre cele mai cunoscute branduri se numără Budweiser, Busch, Michelob, Bud Light, Natural Light, Corona, Stella Artois, Beck’s, Hoegaarden sau Leffe.

2. Heineken, Olanda – 25 de miliarde de dolari. Fondată în 1864 de Gerard Adriaan Heineken în Amsterdam, compania olandeză are în prezent în jur de 80.000 de angajați. Heineken deține peste 160 de fabrici de bere în peste 70 de state din lume și produce circa 350 de branduri de bere și cidru. Prima fabrică de bere din Amsterdam a fost închisă în 1988 și transformată într-un muzeu numit Heineken Experience. Printre cele mai cunoscute branduri de bere ale companiei se numără Heineken, Tecate, Amstel, Fosters, Sagres, Cruzcampo, Skopsko, Affligem, Żywiec, Starobrno, Zagorka, Zlatý Bažant, Laško sau Birra Moretti.

Foto: lawrence2014ben / pixabay.com

Cei mai mari producători de bere din lume – Asahi

3. Ambev, Brazilia – 24 de miliarde de dolari. Compania cu sediul central în São Paulo a luat naștere în 1999 prin fuziunea dintre companiile Brahma și Antarctica. La ora actuală are circa 40.000 de angajați. Skol, Brahma, Antarctica, Bogotá Beer Company, Brahma sau Bohemia sunt câteva dintre brandurile de bere celebre ale companiei.

4. Asahi Group Holdings, Japonia – 19 miliarde de dolari. Compania numită inițial Osaka Breweries a fost fondată în 1889. În prezent are sediul central în Tokyo și produce, în afară de bere, și sucuri și alte băuturi alcoolice. Asahi este cel mai mare producător de bere din Japonia, fiind urmată de Kirin Beer și Suntory. În ultimii ani Asahi și-a diversificat portofoliul și a achiziționat numeroase fabrici de bere din vestul, centrul și estul Europei. Astfel, Asahi a ajuns să dețină o cotă de piață semnificativă în țări precum România (36%), Cehia (44%), Polonia (32%) sau Italia (18%), potrivit Wikipedia.org.

Brandul Ursus, deținut de o companie japoneză

Primele astfel de tranzacții au avut loc în 2016, când Anheuser-Busch InBev a vândut către Asahi fabricile de bere Grolsh din Olanda, Peroni din Italia și SABMiller și Meantime din Marea Britanie pentru 2,3 miliarde de dolari. Ulterior, InBev a vândut către Asahi și fostele active ale SABMiller din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și România pentru 7,3 miliarde de dolari. Astfel, Asahi a ajuns să dețină brandurile Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Tyskie, Lech, Dreher și Ursus.

Alte branduri deținute de Asahi sunt berea japoneză Asahi Draft (primul produs al companiei, lansat în 1892), Grolsh, Peroni, Gambrinus, Radegast, Victoria Bitter, Carlton Draught, Foster’s Lager, Great Northern, Resch’s, Pure Blonde sau Melbourne Bitter.

Cei mai mari producători de bere din lume – restul clasamentului

5. Kirin Brewery Company, Japonia – 15 miliarde de dolari. Fondată în 1888, compania are sediul central în Tokyo și circa 30.000 de angajați. Kirin Brewery produce două dintre cele mai populare branduri de bere din Japonia: Kirin Lager, una dintre primele beri produse în Japonia (începând cu anul 1888) și Ichiban Shibori.

6. Molson Coors, SUA-Canada – 12,85 miliarde de dolari. Molson Coors Beverage Company este o multinațională americano-canadiană cu sediile centrale în Golden, Colorado, SUA și Montreal, Quebec, Canada. Compania a luat naștere în 2005 prin fuziunea dintre Molson, Canada (fondată în 1786) și Coors, SUA (fondată în 1873). La ora actuală, compania are circa 17.000 de angajați. Compania deține branduri precum Staropramen, Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Blue Moon LightSky, Vizzy, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs, Hop Valley.

7. Suntory Holdings, Japonia – 11 miliarde de dolari. Fondată în 1899, Suntory – cu sediul central în Osaka – este a treia cea mai mare companie de bere din Japonia.

Cei mai mari producători de bere din lume – Carlsberg

8. Constellation Brands, SUA – 10 miliarde de dolari. Fondată în 1945, compania are sediul central în Victor, New York, SUA și are aproximativ 9.000 de angajați. Printre brandurile sale de bere se numără Modelo Especial, Pacifico, Modelo Chelada sau Modelo Negra.

9. Carlsberg, Danemarca – 9,7 miliarde de dolari. Fondată în 1847 de industriașul și filantropul danez Jacob Christian Jacobsen, Carlsberg are sediul central în Copenhaga și are circa 40.000 de angajați în întreaga lume. Cel mai cunoscut brand al companiei este berea Carlsberg (numită astfel după fiul lui Jacobsen, Carl). Alte branduri populare sunt Tuborg, Kronenbourg, Holsten, Neptun, Baltika, Grimbergen sau Fix.

10. Thai Beverage, 8 miliarde de dolari – Thailanda. ThaiBev este una dintre cele mai mari companii de bere din Asia de Sud-Est, având fabrici în Thailanda, dar și în China și Marea Britanie. A fost fondată în 2008 și are sediul central în Bangkok, Thailanda. Printre brandurile de bere ale ThaiBev se numără Chang, Archa, Federbräu, Saigon sau 333.

Foto: Bowanz / lawrence2014ben / pixabay.com

