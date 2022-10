Ce sunt fondurile norvegiene. 12 programe prin care românii primesc bani

Fondurile europene nu sunt singurele finanțări externe pe care românii le pot accesa. Deși nu este stat membru UE, Norvegia le oferă finanțări substanțiale țărilor mai puțin dezvoltate din UE. Iată ce sunt fondurile norvegiene.

Ce sunt fondurile norvegiene și ce scop au

Granturile Norvegiene reprezintă scheme de finanţare nerambursabilă şi îşi propun să contribuie la reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European (SEE), precum și la întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare.

Fondurile Norvegiene mai sunt cunoscute şi sub denumirea de „Mecanismul Financiar Norvegian”.

Extinderile succesive ale Uniunii Europene din 2004 şi 2007 au însemnat o creştere cu aproximativ 20% a populaţiei UE, însă o creştere a Produsului Intern Brut al Uniunii cu doar 5%, se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Astfel, prin contribuţia sa financiară, Norvegia sprijină reducerea disparităţilor, fondurile fiind îndreptate către acoperirea unor nevoi specifice ale ţărilor beneficiare.

Un alt obiectiv al Granturilor Norvegiene îl reprezintă întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare. Astfel, toate programele finanţate prin aceste fonduri trebuie să aloce o parte din finanţarea fiecărui program în acest sens.

Pentru a înțelege ce sunt fondurile norvegiene trebuie să vorbim și despre Spațiul Economic European (SEE).

Deşi Regatul Norvegiei nu face parte din Uniunea Europeană, Norvegia, împreună cu celelalte ţări din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS – respectiv Elveţia, Islanda și Liechtenstein) sunt strâns legate de valorile europene şi își doresc să promoveze egalitatea de şanse, toleranţa, securitatea, protejarea mediului înconjurător şi un standard de viaţă decent pentru toţi cetăţenii europeni.

Țările AELS fac parte din Spaţiul Economic European şi au încheiat acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană. Norvegia este totodată principalul contribuitor la Granturile SEE (cu peste 90% din totalul finanțărilor).

Cum au apărut fondurile norvegiene

Spaţiul Economic European (SEE) a luat fiinţă la 1 ianuarie 1994, odată cu intrarea în vigoare a acordului semnat la 2 mai 1992 între Uniunea Europeană şi 3 dintre statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, care prevedea crearea unei pieţe interne unice, guvernate de conceptul celor 4 libertăţi de circulaţie:

a mărfurilor

a serviciilor

a capitalului

a persoanelor

Odată cu apariţia SEE au luat fiinţă şi schemele de finanţare nerambursabile cunoscute ca „Mecanismul Financiar SEE” (sau Granturile SEE) și „Mecanismul Financiar Norvegian” (sau Granturile Norvegiene).

Cele două tipuri de fonduri au perioade de programare de câte 5 ani.

Bugetul alocat fiecărui stat beneficiar a fost calculat în funcţie de populaţia şi PIB-ul pe cap de locuitor al acestuia, astfel încât cele mai mari sume au fost direcţionate către Polonia, pe locul doi fiind România, urmată de Ungaria şi Cehia.

Ce sunt fondurile norvegiene și cine le poate accesa

Fondurile norvegiene sunt destinate atât instituţiilor şi autorităţilor publice, cât şi organizaţiilor non-guvernamentale, entităților private (ca de exemplu întreprinderilor mici și mijlocii), unităților de învăţământ, institutelor din domeniul cercetării sau mediului academic.

România a aderat la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007. De atunci, ea a beneficiat de fonduri SEE și norvegiene în valoare de de 906 milioane de euro, în 3 perioade de finanțare, potrivit site-ului dedicat celor două tipuri de granturi:

98,5 milioane de euro în perioada 2007-2009, pentru 69 de proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural;

305,95 milioane de euro în perioada 2009-2014, pentru 830 de proiecte finanțate prin 22 de programe, încheiate în decembrie 2017;

502 milioane de euro în perioada de finanțare 2014-2021, alocate prin 12 programe de finanțare (în curs de derulare).

Ce sunt fondurile norvegiene și ce fel de proiecte pot fi finanțate

Fondurile norvegiene sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice, în timp ce domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate sunt stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, se arată pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cele 12 domenii sunt următoarele:

dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului;

energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică;

dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM;

sănătate publică;

cercetare;

patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală;

justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen;

afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității;

educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri;

dialog social și muncă decentă;

cetățenie activă – societate civilă;

mediu și schimbări climatice.

De asemenea, din Fondul pentru relații bilaterale vor fi finanțate inițiative de dezvoltare a relațiilor bilaterale între statele donatoare și România.

Ce sunt fondurile norvegiene și câți bani sunt alocați în prezent pentru fiecare domeniu

Dezvoltare locală

Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Partener de program: Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Council of Europe (CoE)

Buget (€): 86.941.177

Domenii de finanțare: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, copii şi tineri în situaţie de risc, incluziunea romilor, drepturile omului, bună guvernare

Link: frds.ro

Energie

Operator de Program: Innovation Norway

Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Buget (€): 62.826.500

Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie

Link: innovasjonnorge.no

Justiție

Operator de Program: Ministerul Justiției

Partener de program: Norwegian Ministry of Justice (NMOJ), Directorate of Norwegian Correctional Service (KDI), Norwegian Courts Administration (DA), Council of Europe (CoE)

Buget (€): 57.294.118

Domenii de finanțare: servicii corecţionale şi arest preventiv, eficacitatea şi eficienţa sistemului judiciar, violenţă domestică şi de gen, bună guvernare

Bani pentru sănătate prin fondurile norvegiene

Sănătate

Operator de Program: Ministerul Sănătății

Partener de program: National Institute of Public Health (NIPH), Norwegian Directorate of Health (HDIR)

Buget (€): 48.235.294

Domenii de finanțare: Îmbunătățirea serviciilor de sănătate, reducerea inegalităților în sănătate, prevenirea şi controlul bolilor contagioase

Cercetare

Operator de Program: UEFISCDI

Partener de program: Research Council of Norway (NFR), Icelandic Centre for Research (RANNIS)

Buget (€): 55.529.412

Domenii de finanțare: Intensificarea dezvoltării cunoştinţelor rezultate din cercetare

Link: uefiscdi.ro

Foto: jarmoluk / pixabay.com

Societate civilă

Operator de Program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget (€): 46.000.000

Domenii de finanțare: Consolidarea societăţii civile, cetăţeniei active şi a grupurilor vulnerabile

Ce sunt fondurile norvegiene pentru dezvoltarea afacerilor

Dezvoltarea afacerilor

Operator de Program: Innovation Norway

Buget (€): 45.000.000

Domenii de finanțare: Creșterea competitivității întreprinderilor, inovare verde în industrie, dezvoltare sustenabilă

Link: www.innovasjonnorge.no

Cultură

Operator de Program: Ministerul Culturii

Partener de program: Directorate of Cultural Heritage (RA), Arts Council Norway (ACN)

Buget (€): 33.956.471

Domenii de finanțare: Consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural

Link: www.ro-cultura.ro

Afaceri interne

Operator de Program: Ministerul Afacerilor Interne

Partener de program: Norwegian Ministry of Justice (NMOJ), National Police Directorate (POD), Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB), Norwegian directorate of Immigration (UDI) , Council of Europe (CoE)

Buget (€): 28.235.294

Domenii de finanțare: Cooperare poliţienească internaţională şi combaterea criminalităţii, azil şi migraţie, prevenire şi pregătire în caz de dezastru

Link: www.norvegian.mai.gov.ro

Ce sunt fondurile norvegiene pentru mediu

Mediu

Operator de Program: Ministerul Mediului

Partener de program: Norwegian Environment Agency

Buget (€): 23.529.412

Domenii de finanțare: Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme, reducerea efectelor adverse ale poluării, adaptare la schimbări climatice

Educație

Operator de Program: ANPCDEFP

Partener de program: Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), National Agency of International Education Affairs (AIBA)

Buget (€): 14.117.647

Domenii de finanțare: Educaţie, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, incluziunea romilor

Link: www.eea4edu.ro

Dialog social – muncă decentă

Operator de Program: Innovation Norway

Buget (€): 2.273.000

Domenii de finanțare: Consolidarea cooperări tripartite, promovarea condițiilor decente de muncă

Link: www.innovasjonnorge.no

Fondul pentru relații bilaterale

Operator de Program: Ministerul Fondurilor Europene

Buget (€): 10.050.000

Domenii de finanțare: Inițiative pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale între România și Statele Donatoare la nivel național și la nivelul programelor

Foto: jarmoluk / julientromeur / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Fonduri europene pentru tineri antreprenori. 3 programe explicate clar

Fonduri europene pentru împăduriri. Primești bani ca să plantezi copaci

Fonduri europene pentru renovarea caselor vechi. Cine poate primi bani

Fonduri europene pentru pensiune. Poți primi până la 200.000 de euro