Călin Popescu Tăriceanu i-a cerut lui Teodor Meleșcanu să nu accepte șefia Senatului. Solicitarea a fost ignorată

de Razvan Diaconu , 3.9.2019

Liderii ALDE au avut marți dimineață o întâlnire informală la sediul partidului din Kiseleff, unde Călin Popescu Tăriceanu i-ar fi cerut la întâlnire lui Teodor Meleșcanu să nu accepte propunerea făcută de PSD pentru a fi nominalizat la șefia Senatului.

După demisia președintelui ALDE din funcția de președinte al Senatului, premierul Dăncilă a anunțat că PSD îl va susține pe Teodor Meleșcanu să ocupe acest post. Teodor Meleșcanu, care a acceptat propunerea PSD fără să se consulte cu conducerea partidului său, nu a avut nicio reacție la cererea lui Călin Popescu Tăriceanu, anunță Digi24, care citează surse politice.

Mai mult, Teodor Meleşcanu anunțat public că nu intenţionează să îşi retragă candidatura pentru şefia Senatului. „Eu am acceptat candidatura şi sper să am numărul de voturi necesare. Oricum, e o situaţie în care Parlamentul va avea un rol foarte important. Voi fi preşedinte al Senatului imparţial cu toată lumea. Am crezut că este o chestiune foarte importantă şi necesară, iar ALDE are garanţia că va fi tratat foarte corect, ca şi toţi ceilalţi”, a afirmat Teodor Meleșcanu, citat de Agerpres, înaintea şedinţei Biroului Politic Central al ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu pare să scape de sub control partidul în acest moment, în partid fiind mulți nemulțumiți că nu se mai bucură de beneficiile prezenței la guvernare sau că vor fi înlăturați din posturile ocupate în diverse structuri ale statului.

Discuțiile din ALDE au avut loc înaintea ședinței oficiale programte pentru ora 14:00, la Palatul Parlamentului, unde se reunește Biroul Politic. Ședința informală de marți dimineața a fost convocată de Călin Popescu Tăriceanu.

„Ne-a chemat să ne calmeze. Au fost multe discuții în contradictoriu. Nimeni nu a înțeles de ce am ieșit de la guvernare și care este viitorul nostru politic. Mulți sunt supărați pe alianța cu Pro România. Tăriceanu ne-a spus că nu se face nici alianță nici fuziune cu Pro România după alegerile prezidențiale”, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro.