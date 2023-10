Cablu de telecomunicații Suedia – Estonia avariat simultan cu gazoductul BalticConnector. Suspecții: o navă rusească și o navă chinezească

Un cablu de telecomunicații din Marea Baltică ce leagă Suedia și Estonia a fost avariat aproximativ în același timp cu conducta de gaz finlandezo-estonă. În ciuda unor avarii, cablul de telecomunicații rămâne operațional, a anunțat marți ministrul apărării civile din Suedia, potrivit Euractiv.

Separat, anchetatorii finlandezi au anunțat tot marți că au identificat mai multe nave care se aflau în zona în care s-au produs avariile conductei și cablului, pe data de 8 octombrie. Oficialii finlandezi au precizat că una dintre nave are pavilion rusesc, o alta are pavilion chinezesc. E vorba de spărgătorul de gheață rusesc Sevmorput și nava chinezească Newnew Polar Bear.

Autoritatea rusă responsabilă pentru navele cu propulsie nucleară, Atomflot, a negat că una dintre navele sale ar fi fost implicată în incident.

At the time of damage to Balticconnector and comms-cable E-finest two ships passed these and the later military exclusion zones.



Sevmorput, powerful, sturdy ice-breaker, Russian, military-affiliated.

Newnew Polar Bear, Chinese, ice-capable, traffic Russia.



No other ship fit. pic.twitter.com/daG3EnxZGF