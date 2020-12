Brexit / Boris Johnson și Ursula von der Leyen au stabilit continuarea negocierilor pentru acordul comercial. Reacții

de Iulian Soare , 13.12.2020

”Considerăm că lucrul cel mai responsabil de la acest moment este să facem încă un efort” pentru a ajunge la un acord comercial, au transmis premierul Boris Johnson și Ursula von der Leyen, președinta CE, într-un comunicat comun.

Comunicatul a fost lansat după discuția telefonică pe care cei doi lideri au avut-o duminică și în care s-a stabilit continuarea negocierilor pentru a se ajunge la un acord comercial, în condiţiile în care un “no deal” ar avea consecinţe economice grave.

„Am avut o discuţie telefonică utilă astăzi. Am discutat principalele subiecte nerezolvate. Echipele noastre de negociere au lucrat fără oprire în ultimele zile. Şi, în ciuda epuizării, după aproximativ un an de negocieri, în ciuda faptului că termenele limită au fost depăşite de multe ori, credem că este responsabil la acest moment să facem eforturi suplimentare. Am mandatat în consecinţă negociatorii noştri să continue discuţiile şi să vadă dacă un acord, chiar şi în acest stadiu, poate fi atins”, menționează comunicatul comun, citat de News.ro.

Von der Leyen a adăugat că negocierile vor continua la Bruxelles. Discuţiile între oficialii celor două părţi – negociatorul şef al britanicilor, David Frost, şi cel al UE, Michel Barnier – au început la Bruxelles la ora locală 09:00. Duminică era ultima zi în care trebuia luată o decizie.

Duminică, miniştrii Cabinetului lui Boris Johnson vor participa la o tele-conferinţă pe tema acordului și a discuțiilor cu reprezentanții UE.

Regatul Unit se află într-o perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 2020, timp în care va continua să aplice regulile europene. Bruxellesul şi Londra profită de acest lucru pentru a negocia un acord privind viitoarea lor relaţie, în special legătura comercială, cu speranţa că ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.

În cazul absenţei unui asemenea acord, atunci companiile din Regatul Unit şi UE vor avea de suferit şi viitoarea relaţie comercială UE-Londra va trebui să fie guvernată doar de regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Punctele cheie ale acordului post-Brexit sunt reprezentate de legile concurenţei şi de drepturile privind pescuitul.

Consiliul European și Angela Merkel salută decizia celor doi lideri

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a salutat duminică decizia Regatului Unit şi a Uniunii Europene (UE) de a continua negocierile, informează Reuters, preluată de Agerpres.

“Trebuie să facem tot ce putem pentru ca un acord să fie posibil. Trebuie să susţinem un bun acord”, a declarat Charles Michel, care prezidează summiturile UE, pentru France Inter Radio.

Cancelarul federal german, Angela Merkel, a declarat că ar trebui să se facă orice pentru a se ajunge la un acord asupra relaţiilor post-Brexit dintre UE şi Regatul Unit. “Orice oportunitate de a se ajunge la un acord este foarte binevenită”, a spus Angela Merkel în timpul unei conferinţe de presă la Berlin.

La rândul său, ministrul de externe al Irlandei, Simon Coveney, a declarat că textul comunicatului comun al Regatului Unit şi UE de a continua negocierile este “un semn bun”, descriind acordul asupra relaţiilor post-Brexit drept unul “foarte dificil, dar posibil”. “Este cazul să ne păstrăm calmul şi să le permitem negociatorilor să avanseze încet, chiar şi în acest stadiu târziu. Comunicatul comun privind continuarea negocierilor asupra relaţiei post-Brexit este un semn bun. Un acord în mod clar foarte dificil, dar posibil”, a scris Coveney pe contul său de Twitter.