BNR își suspendă calendarul ședințelor de politică monetară, din cauza ”incertitudinilor privind evoluțiile economice și financiare”. Ședințele se vor ține când va fi necesar

de Vladimir Ionescu , 8.1.2021

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis suspendarea ședințelor programate de politică monetară, urmând ca acestea să aibă loc ”ori de câte ori va fi necesar”, potrivit unui anunț făcut de banca centrală.

”Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar”, se arată într-un anunț publicat de BNR.

Vineri ar fi trebuit să aibă loc prima ședință de politică monetară din acest an, aceasta fiind însă suspendată.

La începutul lunii august a anului trecut, BNR a redus dobânda-cheie la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,75%. Consiliul de administrație al BNR a hotărât atunci și să reducă rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%, precum și rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2% pe an, de la 2,25% pe an.

Măsura din luna august a marcat a doua reducere a ratei dobânzii de politică monetară operată de BNR în 2020, după ce, la finalul lunii mai, banca centrală a decis să reducă dobânda-cheie la nivelul de 1,75% pe an de la 2% pe an, în scopul atenuării impactului economic generat de criza sanitară.