Blocul Naţional Sindical cere revizuirea Planului Național de Redresare, în schimbul suportului partenerilor sociali

de Adrian N Ionescu , 20.12.2020

Blocul Naţional Sindical (BNS) cere revizuirea Planului National de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pentru că agenda de dezvoltare a România „ar trebui să fie stabilită prin consens de clasa politică şi de partenerii sociali”, potrivit unui comunicat al BNS emis duminică.

Cererea BNS include și un avertisment implicit, „având în vedere că 70% din resursele alocate prin PNRR ar trebui consumate în primii doi ani. În lipsa unui suport din partea întregii clasei politice şi a societăţii civile, în special a partenerilor sociali, aceasta oportunitate nu va putea fi valorificată”, susţine BNS.

„Este nevoie de o mai bună echilibrare în abordarea investiţiilor, între interesul economic şi cel social. În acest moment, în opinia noastră, PNRR este complet dezechilibrat în favoarea componentei economice şi, ca de obicei, oamenii aproape că nu contează”, spune comunicatul BNS.

Potrivit liderilor BNS, „contribuția PNRR la coeziunea socială este extrem de redusă, atât sub aspectul ponderii alocării către acest obiectiv (doar 11% din total alocări), sub aspectul domeniilor vizate (doar Sănătate și Educație), dar mai ales sub aspectul nivelului acestei intervenții. Interventiile sunt doar la nivel de infrastructură și totodată cu un impact foarte limitat”, reproșează BNS.

Criticile la adresa PNRR, potrivit documentului BNS:

România a interpretat în sens foarte strict noţiunea de investiţii, referindu-se în mod aproape exclusiv la investiţii în capital fix şi in capital natural;

Guvernul României a propus zero investiţii in capitalul uman;

Calificarea și recalificarea forței de muncă nu beneficiază de alocări, nici la nivelul asigurării competențelor digitale, deși este una din componentele cheie ale tranziției digitale si verzi (unul din obiectivele cheie ale PNRR);

Împartirea investițiilor la nivelul regiunilor indică în fapt o supra-alocare în regiunile mai dezvoltate ale României – Nord Vest, Vest și București Ilfov și o subalocare în regiunile sarace în mediul rural. O astfel de abordare va adânci discrepanțele regionale.

Nu există nici un fel de fundamentare de oportunitate pentru alegerea investiţiilor. În foarte puţine cazuri se cunosc nevoile reale de investiţii ale domeniului, potrivit BNS

„Având în vedere aspectele sesizate mai sus BNS propune ca PNRR să fie restructurat pentru a respecta cerinţele Comisiei, deoarece în forma actuală, în multe puncte, documentul propus nu respecta indicaţiile transmise de Comisie. Documentul trebuie restructurat plecând de la obiectivele comunicate şi având ca element central recomandările de ţara şi iniţiativele flagship ale Comisiei”.

BNS mai susține că „unul din criteriile de selecţie a planurilor dar şi de unul din criteriile de achiziţie pentru proiectele finanţate din PNRR trebuie fie existenţa unui contract colectiv de muncă la nivelul de unitate, acolo unde legea obliga la negocieri colective. În plus, ar trebui folosită aceasta oportunitate pentru elaborarea şi susţinerea unei politici publice pentru stoparea exodului forţei de muncă, în special forţa de muncă tânără”.