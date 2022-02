Atos România angajează 1.000 de IT-işti remote

Atos România și-a propus pentru anul în curs să angajeze 1.000 de IT-işti, dintre care 400 juniori care vor lucre remote, scrie News.ro.

„Compania caută absolvenţi, dar şi oameni cu experienţă din toate oraşele, angajaţii urmând să lucreze în sistem majoritar remote. Anunţul a fost făcut în prezenţa Excelenţei Sale doamna Laurence Auer (foto), amabasadoarea Franţei în România”, anunţă compania.

Pentru anul în curs, Atos România îşi propune să atragă peste 1.000 de specialişti IT pe plan local, atât tineri la început de carieră tech, cât şi seniori şi profesionişti cu experienţă în domeniile R&D, Cybersecurity, Application Development, Big Data and Security, High performance computers, Data Center and Hosting, Systems Applications and Products, Cloud Enterprise Solutions, Digital Workplace.

Compania căută și tineri absolvenţi pentru a intra în Academiile Atos, în special pentru cele de CyberSecurity, Cloud, Application Management, SAP şi DevOps.

„Într-un context digital accelerat de pandemia de Covid-19, atât procesul de recrutare, cât şi activitatea angajaţilor Atos România se va desfăşura cu precădere în sistem remote. Astfel, compania vizează atragerea de specialişti IT din toate oraşele ţării, nu doar în care este prezentă cu sedii de birouri”, menţionează compania.

Excelenţa Sa Laurence Auer, ambasadoarea Franţei în România, a răspuns invitaţiei Atos România şi a vizitat, joi, sediul companiei din Timişoara.

Atos este lider european şi unul dintre cei mai mari jucători globali în soluţii de securitate cibernetică. De 30 de ani, compania franceză este partenerul IT oficial al Comitetului Olimpic International, furnizând expertiză şi servicii de cybersecurity în cadrul Jocurilor Olimpice.



Atos este lider global în transformare digitală, având peste 107.000 de angajaţi şi venituri anuale de peste 11 miliarde euro și oferă soluţii personalizate end-to-end, pentru industrii din 71 de ţări. Atos este listată la Euronext Paris şi inclusă în indicii bursieri CAC 40 ESG şi Next 20 Paris.

Atos România are în prezent peste 3.000 de angajaţi în sediile din Bucureşti, Braşov, Iaşi şi Timişoara, specialiştii săi deservind mai mult de 300 de clienţi din 15 ţări.