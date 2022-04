Asistența militară pentru Kiev – ministrul de externe ucrainean: ”apreciem abordarea României”

Miniștrii de externe ai României și Ucrainei au refuzat vineri să anunțe explicit dacă România a furnizat sau va furniza armament în Ucraina.

Cei doi oficiali au fost întrebați la conferința de presă comună despre acest subiect, Dmitro Kuleba declarând vineri că a ridicat problema armelor în cadrul discuției cu premierul Nicolae Ciucă, fără să precizeze însă concluzia discuțiilor.

Ministrul de externe al Ucrainei a venit la București după o vizită la Sofia, acolo unde nu a reușit să obțină acordul autorităților pentru feurnizarea de asistență militară.

Dmitro Kuleba: Apreciem abordarea României

Întrebat dacă în întâlnirile de la București a discutat despre asistență militară și dacă România a oferit Ucrainei acest tip de ajutor, Dmitro Kuleba a afirmat:

”Noi am distribuit tuturor țărilor o listă, aceeași, a nevoilor pe care le are Ucraina și am spus că dacă fiecare țară ar furniza un punct din acea listă am rezolva problemele… Da, am discutat ( cu premierul despre livrări de armament – n. red.) și apreciem abordarea României.

Noi lăsăm la latitudinea țărilor să facă ce consideră necesar, fiecare spune ce și cât ne poate oferi, iar noi înțelegem. În anumite cazuri, vedem că sunt țări care ar putea să facă ceva, dar nu fac pentru că nu vor să se pună rău cu Rusia. Dacă vedem asta, creștem presiunea, diplomatic și apoi public. Nu este cazul României.

Nu acceptăm ipocrizia, nu este cazul României, care a fost sinceră și prietenoasă cu noi încă de la începutul războiului”.

Bogdan Aurescu: Nu cred că e bine să vorbim public despre așa ceva

Ministrul Bogdan Aurescu a precizat:

”Vă asigur, cu toată seriozitatea, că România este responsabilă și asumată față de îndeplinirea obligațiilor de sprijinire a Ucrainei. UE sprijină acest tip de demersuri, NATO sprijină aceste demersuri, dar lucrurile sunt în permanentă evoluție și nu cred că este bine să vorbim în public despre așa ceva”.

Presa română a insistat, întrebând dacă Guvernul României a luat decizia de a trimite arme Ucrainei.

Bogdan Aurescu a refuzat să răspundă la întrebare. Dmitro Kuleba a afirmat:

”Armele, ca și banii, au nevoie de liniște. Noi nu spunem ce sau cât primim și de la cine, sigur, excepție fac anunțurile publice făcute de alte state. Politica României este una inteligentă, restul las la interpretarea dumneavoastră.”

Guvernul României pregătește eventuale transferuri în Ucraina

Declarațiile celor doi oficiali indică faptul că România nu a refuzat în principiu să acorde Ucrainei ajutor militar, însă nu aduc lumină asupra tipului de ajutor trimis, sau pe cale să fie trimis.

Oficial, Ucraina cere insistent să primească armament greu pentru a bloca ofensiva Rusiei. Dmitro Kuleba afirma vineri, la București, că Ucraina apreciază și dacă i se oferă ”veste antiglonț”.

În acest context, MApN a publicat un proiect de OUG care permite ”donaţii de produse din rezervele proprii, în starea în care se află, către state aliate sau partenere, în baza solicitărilor primite, în scopul acordării sprijinului cu titlul de ajutor în situaţiile temeinic justificate de evoluţia mediului de securitate şi când sunt afectate interesele României”.

Donațiile ar urma să fie aprobate prin simplă Hotărâre de Guvern.

După recenta interdicție de zbor a aparatelor MiG21 deținute de Forțele Aeriene din România au apărut speculații că aceste aparate ar urma să fie trimise în Ucraina.

Războiul din Ucraina: Cine refuză și cine admite public asistența militară

Războiul din Ucraina a arătat, așa cum spunea și ministrul de externe ucrainean, ”adevărata față” a unor state.

Ungaria și Bulgaria refuză să ajute militar Ucraina, Budapesta intezicând chiar și survolul unor aeronave care transportau ajutoare militare în Ucraina.

Germania a refuzat inițial asistența militară pentru Ucraina, în ultima perioadă acceptând să transfere armament altor state membre NATO, care îl trimit mai departe către Ucraina.



De cealaltă parte, SUA, Marea Britania, Canada, Țările de Jos, Slovacia, Polonia și Țările Baltice au anunțat public transporturi de armament letal către Ucraina.

SUA, Marea Britanie au anunțat public că vor trimite armament greu în Ucraina.