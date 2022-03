Lupta pentru Mariupol, orașul-port strategic de la Marea Azov, s-a aprins și mai tare sâmbătă. Luptele au ajuns în centrul orașului, iar forţele ruse ar fi distrus deja oțelăria Azovstal, una dintre cele mai mari din Europa, potrivit lui Vadim Denisenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, citat de AP și Times of Israel.

„Acum se luptă pentru Azovstal. … Pot spune că am pierdut acest gigant economic. De fapt, una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa este de fapt distrusă”, a declarat Vadim Denisenko.

Ulterior, Vladislav Sobolievskyi, din Batalionul Azov, a declarat că „loviturile aeriene au lovit întregul oraș, inclusiv uzina, dar inamicul nu a pus mâna pe uzina noastră.”

Cucerirea completă de către ruși a orașului strategic Mariupol, aflat în sud-estul Ucrainei ar lipsi țara de unul dintre porturile sale importante.

Pe de altă parte, vicepremierul ucrainian Irina Veresciuk a anunțat că au fost convenite cu armata rusă 10 coridoare umanitare, dintre care unul de la Mariupol și câteva în Herson, aflat sub ocupație rusă, potrivit Associated Press (AP) și US News.

Herson este un alt oraș strategic care stătea în calea joncțiunii dintre forțele ruse din Crimeea și cele venite prin regiunile separatiste Donbas și Lugansk.

Dezastrul umanitar numit Mariupol

Asediul rus asupra orașului a revoltat lumea libreră atunci când a fost bombardat teatrul în care se adăposteau circa 1.000 de oameni, într-un adăpost antiatomic.

Dezastrul umanitar din Mariupol înseamnă lipsă de apă (oamenii topesc zăpadă pentru apă), de hrană și de medicamente, gropi comune pentru morții civili

Acolo sunt 400.000 de locuitori, iar convoaiele umanitare au fost blocate de armata rusă.



