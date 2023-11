Președintele Erdogan: Turcia nu va permite scoaterea arsenalului nuclear al Israelului de pe agenda globală

Turcia nu va permite ca problema armelor nucleare ale Israelului să fie scoasă de pe agenda globală, a declarat luni preşedintele Recep Tayyip Erdogan, după o reuniune a cabinetului de la Ankara.

El a insistat asupra faptului că Israelul are arme nucleare, lucru pe care guvernul israelian nu îl recunoaşte în mod oficial: „Noi, ca Turcia, nu vom permite ca problema nucleară a Israelului să fie uitată”, a insistat Erdogan. „A avea arme nucleare nu este ceva ce poate fi ţinut sub tăcere”, a declarat preşedintele turc, care a avertizat că, dacă armele nucleare ale Israelului sunt ţinute sub tăcere acum, „nu va fi posibil să vorbim despre asta în nicio altă ţară mai târziu”.

Erdogan a afirmat că Occidentul încearcă „să justifice” ceea ce el a numit drept crime de război şi crime împotriva umanităţii comise de Israel în Gaza, denunţând o „fraternitate a minciunilor” dintre Occident şi Israel, fraternitate pe care a calificat-o drept „ruşinoasă”, relatează AFP, agenție preluată de Agerpres.

„Ruşinea pentru Holocaust (comis de nazişti împotriva evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – n.r.) i-a luat literalmente ostatici pe liderii europeni”, a spus el, susţinând că Israelul se foloseşte de Holocaust ca de un „scut”.

În aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele islamist al Turciei a acuzat Israelul de comiterea de crime de război în Fâşia Gaza, afirmând că doar câteva ţări occidentale, printre care şi Spania, nu ignoră această „barbarie”, potrivit EFE.

Preşedintele turc a calificat din nou Israelul drept „stat terorist” pentru acţiunile sale punitive în Fâşia Gaza, în care peste 11.000 de persoane au fost ucise, potrivit responsabililor grupării islamiste Hamas, ca represalii la atacurile teroriste, de o cruzime fără precedent, în 7 octombrie, când combatanţi Hamas au ucis cel puţin 1.200 de persoane într-o singură zi, printre care femei, copii, bebeluşi.

Programul nuclear al Israelului, dezvăluit în 1986 de whistleblower-ul Mordechai Vanunu

În octombrie 1986, Mordechai Vanunu, fizician care lucra la centrul nuclear Dimona (Israel), a făcut primele declarații, în săptămânalul Sunday Times, dezvăluind că Israelul poseda peste 200 de focoase nucleare.

Câteva zile mai târziu, el a fost răpit la Roma de o echipă a Mossadului. Pentru că Tel Aviv-ul nu dorea să afecteze relația cu premierul britanic Margaret Thatcher, Mossadul l-a atras pe Vanununu în Roma, unde a fost drogat, urcat la bordul unei nave israeliene și transportat înapoi în țară.

El a fost condamnat la 18 ani de închisoare, dintre care 14 în totală recluziune.

A fost eliberat în 2004, cu interdicție de părăsire a țării și mai multe cosntrângeri, inclusiv de a discuta cu străini.

Declarația unui ministru a readus în discuție arsenalul nuclear israelian

Ministrul patrimoniului israelian, Amihai Eliyahu, declara luna aceasta că o bombă nucleară în Fâșia Gaza, care ar fi o amenințare pentru întreaga lume, este o opțiune în războiul Israel-Hamas.

Declarația a provocat indignarea Chinei, Iranului și a mai multor state arabe și mulsumane. Ambasadorul adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, a declarat că Beijingul este „șocat”, considerând declarațiile „extrem de iresponsabile și tulburătoare” și ar trebui condamnate universal, a relatat AP.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dezavuat rapid comentariile și l-a suspendat de la ședințele cabinetului.

Israelul nu a confirmat și nici nu a infirmat vreodată că ar deține arme nucleare, mai scrie AP.

Mai multe organizații au prezentat însă diferite estimări privin arsenalul nuclear israelian. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), de exemplu, susținea în 2000 că această țară ar deține aproximativ 200 de focoase nucleare, iar Jane’s Intelligence Review vorbește despre 400 – 500 de focoase nucleare și termonucleare.

****