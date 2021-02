ARPIM – Apel pentru elaborarea și implementarea unui Plan Național de Cancer

de Vladimir Ionescu , 4.2.2021

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a lansat un apel către autoritățile din domeniul sănătății să prioritizeze elaborarea Planului Național de Cancer, pentru a da și pacienților români șansa de a beneficia de servicii medicale, tratamente și o calitate a vieții la nivel european.

Numărul pacienților cu cancer a crescut cu 50% în ultimele două decenii în Europa. Astăzi, 1 din 4 cetățeni europeni moare din cauza cancerului, iar până în 2040 vor fi diagnosticați încă 775.000 de pacienți, conform studiului „Comparator Report on Cancer in Europe 2019”, elaborat de Institute of Health Economics din Suedia.

Conform datelor din registrul Globocan 2020 (la nivelul anului 2018, date ce provin doar din două registre regionale, Cluj și Timișoara), România a înregistrat 98.886 noi cazuri de cancer, cele mai frecvente fiind cancerul de plămâni, colorectal , de sân și de prostată. Din nefericire, conform acelorași date, peste 54.000 de români și-au pierdut viața din cauza cancerului.

Pandemia COVID-19 a înrăutățit situația pacienților cu cancer atât la nivel național, cât și internațional, prin întârzierea diagnosticării și tratamentului necesar acestora.

Planul European de luptă împotriva Cancerului

Un comunicat ARPIM precizează: Deși Europa suportă o sarcină semnificativă a poverii globale a cancerului, programele de prevenție și detecție timpurie, incluzând screeningul s-au dovedit strategii eficiente pentru reducerea acesteia.

Astăzi, peste 40% din tipurile de cancer sunt prevenibile. Cu ajutorul științei și al inovării medicale de la mijlocul anilor 90, mortalitatea din cauza cancerului este într-un declin constant, în paralel cu creșterea numărului de supraviețuitori și a calității vieții acestora. Medicamentele inovatoare permit creșteri semnificative ale ratei de supraviețuire la 5 ani pentru anumite cancere: în cancerul pulmonar, cel mai frecvent tip de cancer, supraviețuirea la 5 ani a crescut cu 26% în ultimii 10 ani; supraviețuirea la 5 ani a crescut pentru cancerul de piele metastatic de la 5% la 50% (în perioada 2004-2014); 70% din pacienții cu cancer colorectal sunt în viață la 5 ani de la diagnosticare în Islanda, țara cu cea mai mare rată de supraviețuire din UE pentru acest cancer. Apariția imunoterapiei și descoperirea unor terapii celulare și genice permit speranța justificată într-o îmbunătățire semnificativă a supraviețuirii și calității vieții.

În țările membre UE implementarea acestor programe nu este uniformă și depinde de politicile în vigoare din fiecare stat, de organizarea asistenței medicale și a resurselor disponibile. În 2020, Comisia Europeană a conștientizat importanța unei abordări integrate și structurate a cancerului la nivelul UE care să permită reducerea inegalităților pe teritoriul european și a lansat elaborarea unui plan European integrat.

Acest plan este structurat în jurul a 4 piloni: prevenția, diagnosticul precoce și screeningul, tratamentul și urmărirea post-tratament pentru creșterea calității vieții pacienților, iar forma finală a acestui plan a fost publicată ieri, 3 februarie 2021. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt invitate să implementeze adaptat contextului local recomandările planului.

Necesitatea unui plan Național: situația din România

La nivelul României s-au făcut progrese în accesul la tratamente inovatoare și serviciile medicale. Totuși, țara noastră se situează, în continuare, pe ultimele poziții în clasamentul de la nivel european, în privința prevenirii, diagnosticării precoce, tratării și supraviețuirii persoanelor cu cancer.

„Aceste decalaje își au cauza într-o abordare neintegrată și nestructurată a cancerului, lipsa unui plan Național de Combatere a Cancerului, lipsa programelor de screening și diagnosticare precoce, întârzierile de acces la medicamentele inovatoare și sincopele de furnizare ale unor medicamente esențiale pentru tratamentul acestei boli”, a declarat Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM.

Potrivit studiului WAIT 2020 (care a inclus 34 de țări din EU și restul Europei) publicat de EFPIA, din 43 de medicamente oncologice care au primit autorizație de punere pe piață (APP) de la Agenția Europeană a Medicamentului în perioada 2014-2018, la nivelul datei de 1 ianuarie 2020, în România doar 1 din 3 pacienți benficiază de acestea, față de media europeană de 1 din 2 pacienți. Durata mediană de așteptare între emiterea APP de Agenția Europeană a Medicamentului și rambursarea în România este de 808 zile pentru medicamentele oncologice.

„În contextul eforturilor europene de combatere a cancerului, ținând cont de situația pacienților cu cancer din România, lansăm un apel către autorități pentru demararea cât mai rapidă a elaborării Planului Național de Cancer, pentru asigurarea unei finanțări adecvate a acestuia, pentru un acces rapid și echitabil la inovație și pentru crearea registrelor de cancer la nivel național, într-o abordare coerentă și structurată, care să țină cont de Planul European de Combatere a Cancerului. Pacienții din România sunt pacienți europeni și trebuie să beneficieze în egală măsură cu cei din celelalte state europene de inovația medicală”, a declarat Alina Culcea, Președinte ARPIM.

ARPIM este un partener constant al medicilor, pacienților și autorităților pentru implementarea unui plan pentru managementul cancerelor. În prezent, grupul de lucru de Oncologie din ARPIM lucrează la un proiect care documentează traseul pacienților cu cancer în sistemul de sănătate din România. De asemenea, ARPIM va lansa în cursul lunii februarie a.c. un proiect de colaborare cu părțile interesate, care va aduce împreună profesioniști din domeniul sănătății, asociații de pacienți, oameni politici și va susține cu analize, date relevante și activități de conștientizare elaborarea și implementarea Planului Național de Cancer.