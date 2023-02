Criza globală din industria tehnologică, manifestată și prin disponibilizări masive în rândul unor companii gigant din Silicon Valley, va avea un impact relativ redus asupra peisajului IT local, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și servicii (ANIS), în rândul companiilor membre, în perioada ianuarie-februarie 2023.

ANIS Sentiment Survey a scos la iveală că:

• 65% dintre companiile respondente se așteaptă la creșterea cifrei de afaceri în 2023. Doar 4,8% preconizează o scădere a veniturilor, în timp ce 30,2% se așteaptă la o cifră de afaceri similară cu cea din 2022.

• 68,3% dintre companii estimează că vor finaliza 2023 cu o echipă mai mare decât în 2022, în timp ce 22,2% încă nu știu în ce măsură vor disponibiliza sau angaja în acest an. Doar 9,5% preconizează o reducere a echipei din România.

• 61,9% dintre respondenți apreciază că investițiile clienților în proiecte IT în acest an vor crește, în timp ce 38,1% estimează o scădere la acest nivel.

„Pe de o parte aceste rezultate ne bucură pentru că demonstrează faptul că nu se întrevede o criză la nivelul industriei locale, iar impactul celei globale este relativ redus. Pe de altă parte, o bună parte dintre membrii noștri exprimă un anumit grad de precauție în acest an, atât în ceea ce privește veniturile, cât și predictibilitatea proiectelor la care lucrează. Un singur indicator este cert în această perioadă: peste 60% dintre companii vor să angajeze, lucru explicabil prin deficitul enorm de specialiști, existent deja și perpetuat de la un an la altul”, explică Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

La sondaj au participat aproape 50% dintre companiile membre ANIS. Dintre acestea 23,8% sunt companii foarte mari, cu peste 20 milioane euro cifră de afaceri, 23,8% cu cifre de afaceri între 3 milioane euro și 20 milioane euro, 20,6% cu venituri între 1 și 3 milioane euro și 31,8% cu venituri sub un milion de euro.

ANIS are în prezent 163 de companii membre din toate segmentele, atât startup-uri, cât și IMM-uri sau companii mari. Împreună, toate companiile membre ANIS au peste 47.000 de angajați și o cifră de afaceri de aproape 65% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel național.

