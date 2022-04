ABN Systems International –  9,5 milioane euro profit net în 2021

ABN Systems International, deţinătorul brandului Tellur, a înregistrat anul trecut un profit net de 9,5 milioane de lei și o cifră de afaceri de 22 de milioane de euro, scrie News.ro.

În februarie 2022, acţiunile companiei au intrat la tranzacţionare, sub simbolul ABN, la Bursa de Valori Bucureşti, în urma primei Oferte Publice Iniţiale de pe piaţa AeRO şi a primului IPO al unei companii de tehnologie din România.

”ABN Systems International, unul dintre liderii pieţei de accesorii telecom şi produse Smart Home din România, care deţine brandul Tellur, a înregistrat o cifră de afaceri de 108,7 milioane de lei (22 de milioane de euro) în 2021, în creştere cu 16,2% comparativ cu 2020”, a anunţat compania.

Profitul net a ajuns la 9,5 milioane de lei (1,9 milioane de euro), în creştere cu 67,8% în 2021 faţă de 2020. EBITDA a crescut cu 80,1%, ajungând la 12,4 milioane de lei (2,5 milioane de euro), comparativ cu anul anterior.

Segmentele B2B şi online s-au aflat în topul creşterilor înregistrate de companie anul trecut, atât pe plan intern, cât şi extern.

În ceea ce priveşte categoria de produse, cele mai vândute au fost cele din gama proprie, Tellur. Căştile Bluetooth, încărcătoarele auto şi cablurile cu LED s-au aflat în topul vânzărilor din 2021, atât în ţară, cât şi în celelalte 30 de ţări în care este prezentă compania.

„Anul 2021 a fost unul în care am avut multe realizări, am intrat pe noi pieţe externe cu brandul propriu, Tellur, ne-am extins gama de produse, am înregistrat recorduri de vânzări pe anumite categorii de produse şi am dezvoltat business-ul în acord cu ce ne-am propus.

Am început anul acesta în mare forţă, prin listarea la BVB şi deschiderea unei subsidiare în Texas pentru a susţine ritmul de creştere a vânzărilor şi a deservi cât mai bine clienţii din America de Nord.



Luna aceasta am lansat, în premieră în România, Tellur Green, o gamă de produse 100% ecologice, ce include produse precum cabluri, încărcătoare, boxe portabile Bluetooth, fabricate din materiale precum fibră de grâu, nailon sau plastic reciclat. Rezultatele obţinute până acum şi perspectivele pieţei ne dau toate motivele de a fi optimişti în continuare”, a declarat George Barbu, CEO al ABN Systems International.

Fondată în 2002, ABN Systems International are un portofoliu de peste 30.000 de produse şi accesorii IT&C și este prezentă pe pieţe din 30 ţări, pe patru continente.