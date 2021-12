83% dintre furnizorii sistemului Coca-Cola România sunt locali

Potrivit raportului de sustenabilitate, sistemul Coca-Cola România anunţă că: 83% dintre furnizori sunt locali, toate băuturile răcoritoare sunt îmbuteliate în ambalaje reciclabile şi întreaga cantitate de energie electrică utilizată în fabrici provine din surse regenerabile şi curate, scrie News.ro.

Sistemul Coca‑Cola a publicat raportul de sustenabilitate, care arată modul în care a implementat, în 2020, practicile de sustenabilitate atât în raport cu partenerii, angajaţii şi consumatorii, precum şi cu mediul înconjurător şi comunităţile locale. Sistemul sărbătoreşte 30 de ani de la prima sticlă de Coca-Cola produsă local, în România, și anunță că peste 9,5 milioane lei au fost investiţi în comunitate.

Sistemul Coca-Cola în România este format din două companii: Coca-Cola România, deţinătorul brandurilor, şi Coca-Cola HBC România, îmbuteliatorul şi distribuitorul băuturilor din portofoliu.

Sistemul are peste 1.500 de angajaţi, 3 fabrici, 1 miliard de litri de băutură produşi şi peste 93.000 de clienţi.

“Anul 2020 marchează finalul celui de-al treilea deceniu de prezenţă a Sistemului Coca-Cola pe piaţa locală. Într-un an complicat, în perioadă de pandemie, Sistemul Coca-Cola şi-a reafirmat angajamentul faţă de comunitatea locală, investind peste 9,5 milioane de lei în proiecte de sustenabilitate”, spune Mihaela Niţă, public affairs manager la Coca‑Cola România.

Printre cele mai importante rezultate prezentate în cadrul raportului se numără faptul că 83% dintre furnizorii cu care lucrează sunt furnizori locali şi că 27,6% din totalul vânzărilor a fost reprezentat de băuturi low&no calories şi apă.

Pe partea de mediu, 20% din totalul portofoliului este îmbuteliat în PET reciclat, 100% din portofoliul de băuturi răcoritoare este îmbuteliat în ambalaje reciclabile, iar 70% ambalaje reciclate din totalul ambalajelor primare puse pe piaţă, planul fiind să ajungă la 75% în 2025.

Compania arată că 94% din cantitatea totală de deşeuri generate on-site au fost reciclate, iar 100% din totalul energiei electrice utilizate în fabrici provine din surse regenerabile şi curate. Peste 11 milioane euro este valoarea totală a proiectelor de reducere a consumului de energie încheiate în 2020, cu 832.338 kWh energie economisită.

Circa 1,9% a fost scăderea intensităţii consumului de apă faţă de 2019, raportat la volumul de băuturi produs în 2020 şi 2% scăderea intensităţii emisiilor din Scopul 1 şi Scopul 2, raportat la volumul de băuturi produs în 2020.

Cel mai recent angajament pe care îl face Sistemul Coca-Cola este reducerea emisiilor pe întregul lanţ valoric până la zero net, până în 2040. Acest angajament nu vizează doar operaţiunile Sistemului, ci şi operaţiunile partenerilor săi.

Coca-Cola este o companie cu produse în peste 200 de ţări şi teritorii. Alături de mărcile Coca-Cola, portofoliul include Sprite, Fanta şi alte băuturi răcoritoare. Din categoriile de apă, băuturi pentru sportivi, cafea şi ceaiuri, deţine brandurile Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest şi Ayakata, iar pe segmentele de băuturi nutriţionale, sucuri, lapte şi băuturi pe bază de plante, oferă, printre altele, brandurile Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife şi AdeZ. Împreună cu partenerii de îmbuteliere, are peste 700.000 de angajaţi.



În România, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca-Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România.

Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România”, realizat pe baza datelor financiare din 2020, prezenţa acestui sistem pe piaţa locală generează o valoare adăugată de 434 de milioane de euro, echivalentul a 0,20% din PIB-ul României.