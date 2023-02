Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) a atras anul trecut investiţii private de 810 milioane de euro, ce urmează a fi dezvoltate începând cu 2023. Dintre acestea, 160 de milioane de euro sunt investiții în interiorul parcurilor industriale din județ (sumă de de 5,5 ori mai mare decât cea din 2021) și vor genera un plus de aproape 10.000 de locuri de muncă până în 2025.

Cel mai important transfer pe care mizează ADLO este o investiție situată în afara parcurilor industriale administrate de această societatea a municipalității – este vorba despre 650 de milioane de euro anunțate de compania finlandeză Nokian Tyres, producător de anvelope, pe o suprafaţă de 50 hectare în zona fostului CET II str. Ogorului. Lucrările nu au demarat încă, dar Guvernul a aprobat în ianuarie un memorandum pentru acordarea unui ajutor de stat ad-hoc, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) fiind mandatat pentru a iniția actul normativ prin care statul român ar urma să acorde subvenții în valoare de circa 100 de milioane de euro.

„Anul 2022 a fost un an cu multe activităţi şi multe provocări, dar şi cu rezultate notabile pentru municipiul Oradea şi chiar pentru judeţul Bihor, având în vedere că am devenit administratorii parcurilor industriale atât ale oraşului, cât şi ale judeţului. Valoarea totală a investiţiilor atrase în parcurile industriale pe anul 2022 este de 160.180.000 euro, urmând a se ajunge la un număr total de 9.800 de locuri de muncă până în anul 2025”, a declarat miercuri directorul general al ADLO, Alina Silaghi, într-o conferinţă de presă.



Cea mai mai mare investiţie privată din cele 160 de milioane de euro este a companiei Andreas Stihl Tools, 125 milioane de euro, cu 150 de locuri de muncă nou create, deja în curs de implementare pe o suprafaţă de 15 hectare în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea. Terenul a fost achiziţionat de Municipiul Oradea în anul precedent şi dat în administrare către ADLO pentru a face o extindere a parcului, deja obţinută.

Terminalul Cargo Oradea a intrat în funcțiune

În 2022 a devenit funcţional şi Terminalul Cargo Oradea, care are deja şi primii chiriaşi, fiind situat în proximitatea Aeroportului Oradea şi lângă un parc industrial, cu dublu acces şi multe facilităţi.



„Este un plus pentru oraş, având în vedere că Oradea este unul dintre oraşele cu cele mai multe companii de logistică din ţară. Pentru a acoperi toate formele de transport, vom implementa şi proiectul de intermodal, pe lângă terminalul cargo. Am reuşit astfel să acoperim foarte bine toate reţelele de transport necesare unei activităţi complexe. Cei care sunt localizaţi în Oradea au suficiente opţiuni ca să-şi îmbunătăţească cheltuielile de logistică”, a spus Alina Silaghi, citată de Agerpres.

ADLO deține șase titluri de parcuri industriale

ADLO deţine şase titluri de parc industrial, patru amplasamente situate în Oradea, administrând în total 271 de hectare, respectiv două cu alte 65 de hectare în judeţ, la Săcueni şi Tileagd, precum şi în alte patru parcuri de specializare inteligentă aflate în curs de înfiinţare (în licitaţii pentru proiecte tehnice) la Beiuş, Aleşd, Ştei şi Marghita (în proiectare şi execuţie).



În total, pe cele 336 de hectare de teren, administrate de agenţie, „o suprafaţă destul de mare în comparaţie cu celelalte parcuri industriale din România”, au fost atrase, de la înfiinţarea parcurilor industriale în oraş, în anul 2008, până la finalul anului 2022, investiţii private de 663 de milioane de euro.



În cele patru parcuri industriale din Oradea, plus Tileagd, sunt 120 de rezidenţi, contracte semnate, majoritatea fiind funcţionale. Numeric, mai mult de jumătate sunt firme autohtone sau chiar din ţară, cum ar fi fabrica de pâine „Trei brutari”, care a adus o investiţie de 7 milioane de euro în Oradea.



„Ce ne-am dorit de la investitorii care vin în Oradea este să vină cu o tehnologie înaltă, cu multă automatizare, cu cercetare/dezvoltare, cu departamente care urmăresc aceste sectoare şi care în Oradea vor face produse finite. Ne dorim foarte mult ca Oradea să fie un centru care se adresează investitorilor care vin şi fac produse finite Made in Oradea. Încercăm ca şi strategie pe viitor, atât a municipiului, cât şi a judeţului, să avem nişte nişe pe care le urmărim. Sectorul automotive este în continuare foarte puternic prezent la noi şi va fi, datorită poziţiei geografice, existând deja industrie, cunoştinţe, forţă de muncă specializată în domeniu”, a mai precizat Alina Silaghi.



ADLO se implică şi în activităţi de promovare a oraşului, în ţară şi peste hotare, în susţinerea antreprenoriatului şi a învăţământului tehnic dual, în demersuri pentru construirea de locuinţe de serviciu. De asemenea, s-a implicat în construirea unor centre de servicii în parcurile industriale, anul trecut fiind inaugurată o grădiniţă/creşă foarte solicitată.

