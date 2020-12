6,3 km din autostrada Comarnic-Brașov au fost deschiși circulației

de Adrian N Ionescu , 17.12.2020

Au fost deschiși circulației primii kilometri din autostrada Comarnic-Brașov (A3), mai exact lotul Râșnov – Cristian, incluzând un tronson de 6,3 km de autostradă și 3,6 km de drum național cu profil de 4 benzi.

Succesul l-a făcut pe ministrul Transporturilor, Lucian Bode, să declare că proiectul A3 „se află pe traiectoria ireversibilă a implementării”.

Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului Râşnov – Cristian a fost semnat în toamna lui 2017 cu Asocierea Alpenside – Specialist Consulting, Valoarea contrractului este de 118 milioane de lei.

„Practic, am început cu lucrările în luna mai, cu o autorizație pentru jumătate din lucrările care trebuiau executate. În decembrie am avut autorizația pentru toată lucrarea. Am reușit să ne încadrăm cu lucrările și în timp și în bani. Ar fi trebuit să terminăm lucrările anul viitor, pe la sfârșitul lui august. Ne-am propus și am reușit să le terminăm acum, înainte de iarnă”, a declarat Mihai Nica, coordonatorul proiectului Râșnov – Cristian, reprezentant al constructorului Alpenside.

Ministrul Transporturilor a spus că Guvernul din care face parte „încheie anul 2020 cu aproximativ 90 de kilometri de autostradă dați în trafic, într-un an dificil, așa cum știm cu toții, într-un an în care sistemele publice au fost grav afectate de criza sanitară, iar economia şi-a frânat creșterea”.

„De departe, anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 ani în ceea ce privește ritmul de contractare la nivelul Companiei de Drumuri. Vorbim despre contracte încheiate de execuție autostrăzi, drumuri expres, varianta ocolitoare, drumuri naționale, în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, la care adăugăm procedurile de licitație lansate și validate de către ANAP, în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro”, a mai spus Lucian Bode în deschiderea ședinței de guvern de joi.

Anul 2020 a însemnat, „pentru Compania de Drumuri, anul în care, din punct de vedere al procedurilor de contractare, am atins un maxim istoric al ultimilor 10 ani, vorbim de 8 miliarde de euro, de opt ori mai mult față de maximul istoric din 2011”, a mai spus ministrul Transporturilor.