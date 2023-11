Premierul cere accelerarea digitalizării CNAS – 6 mld. lei, concedii medicale decontate

Premierul Marcel Ciolacu a cerut accelerarea digitalizării Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), după ce a aflat că anul acesta s-au decontat concedii medicale în valoarea de șase miliarde de lei. Nu există nicio ordine în privința datelor medicale ale asiguraților, lucrurile au scăpat total de sub control, a mai spus premierul.

„Am avut discuții azi cu mai multe instituții pentru o accelerare a digitalizării Casei de Sănătate, la fel ca şi la ANAF, pentru a avea o ordine, coerență în informaţii… Anul acesta am găsit concedii medicale de 6 miliarde de lei. Undeva lucrurile au scăpat de sub control…Avem nevoie ca statul român să se implice şi să ordoneze anumite lucruri, după 32 de ani… Cum se poate, copilul când se naşte să n-aibă card de sănătate? De la o zi la 18 ani, fără card de sănătate? Unde se mai întâmplă acest lucru, ca oricine să poată deconta reţete, servicii fără să aibă totul foarte clar înregistrat într-o fișă? Noul șef al CAS are o misiune grea, dar nu se mai poate așa, avem nevoie de o Românie ordonată”, a declarat Marcel Ciolacu.

Conform datelor oficiale, Casa a decontat în primele șase luni ale acestui an concedii medicale de 3,068 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 83% din totalul sumei prevăzute la acest capitol în bugetul CNAS.

Deficit de 3,7 miliarde de lei la CNAS, în primele 8 luni

La sfârșitul lunii septembrie, CNAS avea deja un deficit de peste 3,7 miliarde de lei, iar la 31 august cheltuie aproape 40 de miliarde de lei din cele 54,157 miliarde de lei credite de angajament prevăzute în bugetul Casei la începutul anului.

Deficitul ar fi fost mult mai mare, dacă unele cheltuieli nu ar fi fost acoperite din alte surse decât bugetul Casei. De exemplu, în octombrie, din Fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate aproape 900 de milioane de lei pentru medicamente și plata salariilor personalului din sistemul public de sănătate.

Sumele suplimentare aprobate și destinația lor:

Guvernul a alocat din fondul de rezervă către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) 200 de milioane de lei, pentru decontarea serviciilor medicale oferite pacienților din spitale, cu termen de plată în octombrie. Fondurile vor fi folosite pentru plata cheltuielilor spitalelor cu medicamente, materiale sanitare, hrană și utilități.

Alte 500 de milioane de lei sunt acordate, în luna octombrie, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii aferente programelor naționale de sănătate.

Suma de 168 de milioane de lei va fi virată pentru acoperirea drepturilor salariale și a creșterilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice.

****