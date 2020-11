Volkswagen investește un miliard de euro într-o uzină din Slovacia

de Vladimir Ionescu , 10.11.2020

Volkswagen va investi un miliard de euro în Slovacia pentru a extinde o uzină care deja produce modele de la cinci mărci, a spus CEO-ul grupului, Herbert Diess, pentru publicația Automobilwoche.

Decizia înlocuiește trecutele planuri de a deschide o uzină în Turcia, iar anul trecut se vorbea de o posibilă uzină în Bulgaria sau chiar în România.

Herbert Diess, transmite HotNews, a spus că, dat fiind și efectul pandemiei asupra pieței, Volkswagen clar nu mai are nevoie de o uzină în plus. Compania va investi însă un miliard de euro pentru o nouă linie de asamblare și pentru o secție de caroserii la uzina de la Bratislava (Slovacia).

Uzina are 12.000 de angajați și produce multe modele: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne SUV, Volkswagen Up, Skoda Citigo și Seat Mii. În plus sunt construite și caroseriile pentru SUV-ul Bentley Bentayga care sunt apoi trimise în Anglia.

Uzina turcă ar fi trebuit construită în orașul Manisa și ar fi putut produce 300.000 de mașini Volkswagen și Skoda din 2022.

Volkswagen anunțase la mijloc de septembrie 2019 că suspendă decizia de a construi uzina în Turcia, pe fondul criticilor internaționale la adresa armatei turce și a ofensivei acesteia. Apoi, surse din VW au spus că nu există alternativă la uzina din Turcia, semnul fiind că bulgarii sau românii nu au de ce să se bucure.