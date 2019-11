Viorica Dăncilă s-a semnat „bucătar-șef al delegației S&D” în e-mailul de susținere a OUG 13

de Vladimir Ionescu , 21.11.2019

Șefa PSD, Viorica Dăncilă, a luat apărarea controversatei OUG 13, care a scos sute de mii de oameni în stradă în 2017, printr-o scrisoare adresată parlamentarilor europeni. În documentul obținut de NewsWeek România se vede că Viorica Dăncilă s-a semnat „chef” al delegației socialiștilor și democraților, cuvânt care, în limba română, înseamnă bucătar șef.

În e-mailul prin care scrisoarea a fost trimisă europarlamentarilor, Dăncilă se semnează „Viorica Dăncilă, MEP for Romania, chef of the Romanian S&D delegation”. În traducere: Viorica Dăncilă, europarlamentar pentru România, bucătar-șef al delegației române a S&D”.

La o săptămână după începutul protestelor furioase împotriva adoptării OUG 13, în ianuarie 2017, europarlamentarul Viorica Dăncilă le trimitea o scrisoare tuturor colegilor ei de la Bruxelles în care justifica toate modificările legislative pro-penali.

E-mail-ul se intitulează „Situația din România” („A state of things in Romania”) și promite să livreze „faptele” care să conducă la o „interpretare corectă a situației actuale” („We believe it is helpful to know the actuals facts in order to correctly interpret the current situation.”).

Pe 2 februarie, după ce OUG 13 a fost dată, Viorica Dăncilă a avut chiar o luare de poziție în Parlamentul European în care susținea înfocat modificările legislative.