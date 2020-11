VIDEO: Brașovul – de la 0 fonduri europene pentru drumuri județene, la finanțări de 60 mil. de euro. Adrian VEȘTEA, președinte CJ: Este important să fii conectat la oportunități de finanțare și să pregătești proiecte din timp

de Raluca Florescu , 2.11.2020

Din 2016, județul Brașov a început să atragă fonduri europene pentru reabilitatea drumuri județene, suma alocată de UE până în prezent fiind de 300 de milioane de lei (circa 60 de milioane de euro) pentru reabilitatea drumurilor județene, a declarant Adrian Veștea, președintele CJ Bașov, în cadrul conferinței „Accelerarea dezvoltării României urbane și periurbane: sursele locale de crestere economică și bunăstare”, realizată de cursdeguvernare.ro, în parteneriat cu Raiffeisen Bank.

„Este important ca județele să facă performanțe din alte resurse decât cele pe care le primim de la guvern și să aplicăm pe toate axele de finanțare. Am semnat recent un proiect de 9,5 milioane de euro pentru SarsCov, bani pe care i-am accesat, care vin, parțial, în baza cheltuielilor pe care le-am efectuat în timpul pandemiei și o parte ca finanțare pentru echipamente medicale în unitățile medicale din județul Brașov.

Până în 2016 nu a existat din păcate o preocupare din partea conducerii consiliului județean și nu exista niciun ban atras din fonduri europene pentru drumuri județene. În prezent, avem peste 300 de milioane de lei în implementare și reabilităm 100 de kilometri de drum județean doar din fonduri europene”, a spus Adrian Veștea.

„De asemenea, avem programe pe care le derulăm din PNDR și pe care le-am derulat și prin Compania Națională de Investiții. Dotăm unitățile de primiri urgență și ambulatoriile prin fonduri europen”, a mai declarat peședintele CJ Brașov.

Cel mai important obiectiv din Brașov din prezent este aeroportul, realizat din fondurile alocale la buget, prima investiție de asemenea amploare din județ din ultimii 50 de ani.

„Obiectivul principal, cel pe care cei noi brașovenii îl așteptăm de foarte multă vreme, ca și cei din Harghita, Covasna, este Aeroportul din Brașov, un obiectiv care nu putea să primească finanțare din fonduri europene, un obiectiv ce se realiza de la zero pentru prima oară în ultimii 50 de ani. Acum suntem în linie dreaptă. Acest obiectiv urmează să fie funcțional anul viitor. Am construit un terminal de 12.000 de metri pătrați, al treilea ca mărime după cel de la Otopeni și cel de la Cluj”, a precizat Adrian Viziteu.

„Este important să păstrezi resursa proprie pentru un obiectiv strategic, și să găsești alte surse de finanțare pentru alte obiective”

Președintele CJ Brașov a vorbit și despre aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere cei care vor să atragă fonduri UE.

„Mă bucur că am reușit să creăm un aparat funcțional, care a înțeles că principala resursă pe care ne putem baza sunt fondurile europene. Am fost obligați să reglăm toate aspectele care țin de eligibilitatea acestor proiecte, de la intabularea clădirilor – foarte multe spitale aveau o situație juridică incertă și din acest motiv nu am apelat încă de la început la aceste oportunități de finanțare, așa că am intabulat toate aceste clădiri. Același lucru s-a întâmplat și cu drumurile. Deși Regiunea 7 Centru a avut un buget relativ mic pentru necesaruș celor 6 județe, am pregătit pentru început două proiecte, destul de mari, de aproximativ 70 de milioane de euro, iar ulterior, pentru alte proiecte ce erau în implementare prin PNDR, s-a deschis o altă axă de finanțare și am putut aplica și cu acele proiecte”, a declarat Adrian Viziteu.

„Este important să fii conectat la oportunități de finantare, să pregătești proiectele din timp, mai ales că urmează o nouă etapă de finanțare de fonduri UE. Este important să păstrezi resursa ta (de la buget n.r.) pentru a realiza un obiectiv strategic, ca aeroportul, și să găsești alte surse de finanțare pentru alte obiective. Am adus în echipa mea oameni care veneau din zona fondurilor europene, care au creat proiecte mature ce au devenit eligibile. Am scăzut astfel presiunea pe bugetul consiliului județean”, a explicat prefectul.