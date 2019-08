ALDE cere PSD 4 locuri în guvern pentru Victor Ponta. Partidul și-a dat 10 zile de negocieri pentru a decide dacă rămâne la guvernare

de Vladimir Ionescu , 9.8.2019

Vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian susţine că în cel mult zece zile va fi lămurită atât chestiunea rămânerii ALDE la guvernare cât şi colaborarea partidului cu Pro România.

Pe lângă restructurarea unor ministere, marea noutate spusă de vicepreședintele ALDE este propunerea pe care partidul a făcut-o PSD, ca partidul lui Victor Ponta, Pro România, să aibă 4 ministere în guvern.

Într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, Varujan Vosganian a spus, citat de News.ro:

”Săptămâna viitoare este crucială. Vom anunţa felul în care ALDE şi Pro România vor acţiona împreună. Sigur că noi vom discuta în interior procedurile prin care filialele vor lucra între ele, care vor fi semnele electorale, în ce mod se va asigura promovarea outdoor a candidatului la prezidenţiale.

Domnul Victor Ponta nu ne-a comunicat, sub nicio formă, că doreşte să candideze la alegerile prezidenţiale. Noi nu l-am mai întrebat pentru că ştiam că a mai făcut o declaraţie fermă în această privinţă şi tocmai din acest motiv tema nu a mai revenit în discuţiile noastre. Se poate prezuma că pentru alianţa dintre ALDE şi Pro România Călin Popescu Tăriceanu ar putea să fie candidatul la prezidenţiale” .

Vicepreşedintele ALDE a spus că PSD trebuie să răspundă în următoarele zile dacă acceptă şi o restructurare a guvernului cu cel mult 19 ministere.

”Am propus PSD ca din cei 19 miniştri patru să aparţină ALDE şi patru să aparţină Pro România, fireşte unul dintre cei patru având şi rangul de vicepremier pentru fiecare dintre cele două partide. În acelaşi timp am făcut şi o clasificare a ministerelor. Dintre Ministerul Transporturilor şi cel al Dezvoltării, PSD ar trebui să renunţe la unul. La fel între Educaţie şi Sănătate, PSD va trebui să renunţa la un minister”, a mai spus Varujan Vosganian.

El a mai afirmat că, în cel mult zece zile, va trebui lămurită şi problema colaborării PSD-ALDE, inclusiv subiectul rămânerii ALDE la guvernare.

”De azi în zece zile vom avea răspuns la toate aceste întrebări. Trebuie să ne apucăm de strâns semnături, nu mai putem amâna. Vor fi discuţii şi la acest sfârşit de săptămână”, a declarat Varujan Vosganian.

Pe de altă parte, vicepreşedintele ALDE a precizat că alegerile europene au arătat că actuala guvernare are un deficit de imagine, care porneşte ”fie de la o seamă de manipulări şi răstălmăciri, dar şi de la unele realităţi”.

”Noi am solicitat partenerilor din PSD un anumit tip de conduită, atât politică, cât şi managerială. De data asta, având în vedere faptul că suntem într-un moment în care scadenţele se apropie, eu cred că nu mai putem să facem concesii. Noi am făcut de mai multe ori concesii şi am sprijinit câteva dintre solicitările PSD de a-i sprijini în a ieşi din anumite crize interne sau guvernamentale, cum a fost moţiunea de cenzură îndreptată împotriva domnului Grindeanu, cum a fost refacerea guvernării după demisia domnului Tudose, cum a fost respingerea categorică a moţiunilor de cenzură. Sigur că am avut şi rezerve, care cred eu că au fost binevenite la unele măsuri guvernamentale cum a fost cea privind impozitarea gospodăriilor , aşa numita taxă de solidaritate, cum a fost splitarea TVA şi altele. În acealaşi timp, însă, nu am avut sentimentul că gesturile noastre primesc din partea PSD un răspuns pe măsură”, a afirmat Vosganian.

El a adăugat că ALDE a făcut zilele trecute un sondaj intern din care a rezultat că marea majoritate a organizaţiilor partidului sunt nemulţumite de colaborarea cu PSD.

”Am prezentat aceste lucruri colegilor din conducerea PSD. Din păcate nu s-a întâmplat nimic”, consideră Varujan Vosganian.

El a adăugat că în acest moment există un impas în colaborarea dintre ALDE şi PSD şi că ALDE nu susţine proiectul rectificării bugetare în forma prezentată de social-democraţi.

”În privinţa rectificării bugetare suntem într-o situaţie de criză. E limpede că în raportul de forţe existent astăzi în care ALDE nu doreşte, şi subliniez acest lucru, ALDE nu doreşte să folosească metoda şantajului, nu am folosit-o deloc cu PSD din 2016, şi nu regretăm că nu am folosit-o. Deci, ALDE nu doreşte să folosească metoda şantajului”, a adăugat Vosganian.