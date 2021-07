Un vaccin universal împotriva coronavirusurilor, dezvoltat în SUA

de Iulian Soare , 5.7.2021

Cercetători de la Facultatea Gillings de Sănătate Publică Globală din cadrul Universității Carolinei de Nord (UNC) dezvoltă un vaccin universal ce s-a dovedit eficient, în experimentele realizate pe șoareci, împotriva mai multor tipuri de coronavirus, inclusiv SARS-CoV-2.

Rezultatele sunt încurajatoare pentru un eventual ser care să ofere protecție în cazul tuturor coronavirusurile transferate de la animale la om, scrie SciTechDaily.

Cerectătorii de UNC-Chapel Hill joacă un rol important în dezvoltarea vaccinurilor cu răspuns imunitar la coronavirusuri și, după ce testat eficacitatea primei generații de seruri împotriva Covid-19, au început să studieze a doua generație de vaccinuri, unul dintre acestea vizând sarbecovirusurile.

Sarbecovirusurile, parte din familia mai largă a coronavirusurilor, sunt o prioritate pentru virusologi după ce au generat două boli devastatoare în ultimele două decenii: SARS (care a declanșat epidemie din 2003 și COVID-19).

Abordarea echipei de cerectare a pornit tehnologia mRNA, similară celei folosite de BioNTech/ Pfizer și Moderna pentru vaccinurile anti-Covid folosite în prezent. Însă, în loc să folosească codul mRNA doar pentru un virus, cercetătorii au combinat mRNA de la mai multe coronavirusuri.

Administrat șoarecilor, vaccinul hibrid a produs anticorpi eficienți împotriva mai multor proteine spike – folosite de virusuri pentru a se agăța de celule sănătoase –

Vaccinul hibrid a generat eficace anticorpi neutralizanți împotriva mai multor proteine Spike – folosite de virusuri pentru a se agăța de celulele sănătoase, inclusiv împotriva celei asociate tulpinii B.1.351, cunoscută ca varianta sud-africană a noului coronavirus.

„Vaccinul are potențialul de a preveni focare când este depistată o nouă variantă”, a explicat Ralph Baric, epidemiolog de la UNC Gillings School of Global Public Health și profesor de imunologie și microbiologie la UNC School of Medicine.

După investigații suplimentare pe șoareci, anul viitor ar putea fi efectuate primele studii clinice pe oameni.

Cercetătorii studiază de mai mulți ani varianta unui vaccin universal împotriva tuturor tipurilor de coronavirus, dar nu au primit finanțarea necesară. Actuala pandemie de SARS-CoV-2, cu impactul său asupra economiilor, a schimbat abordarea și a dus la finanțarea masivă a vaccinurilor.

Vaccin universal și împotriva gripei

Un vaccin care să inducă răspunsuri imune la un spectru larg de tulpini și subtipuri se caută și în cazul virusului gripal, care produce până la 650,000 de decese în fiecare an la nivel global, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Un vaccin universal împotriva virusului gripal ar putea produce anticorpi pentru neutralizarea diverselor tulpini gripale a fost descris într-un studiu publicat anul trecut în revista Nature Medicine.

El ar putea oferi protecție de lungă durată cu două sau trei imunizări, eliminând necesitatea revaccinării și modificării conținutul, în funcție de subtipurile și tulpinile de virus aflate în circulație.