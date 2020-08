USR și PLUS au fuzionat

de Razvan Diaconu , 15.8.2020

Delegaţii USR şi ai PLUS au adoptat sâmbătă, într-un Congres desfăşurat online, protocolul de fuziune a celor două partide. Partidul se va numi „USR PLUS”.

Un procent de 76,1% dintre membrii USR au votat „DA”, în timp ce în PLUS au fost de acord 83,43%.

„În urmă cu puțin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianță, unirea este un pas firesc. Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul”, a scris liderul USR Dan Barna pe Facebook.

Potrivit acestuia, împreună cele două formațiuni sunt și mai hotărâte să lupte pentru idealurile și principiile lor, iar voința de a schimba România în bine este începând de sâmbătă „și mai puternică”.

„Vechile partide au avut timp de 30 de ani șansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generației noastre să decidă cum va arăta această țară”, a mai scris Dan Barna.

„Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiași scop pentru care am muncit de 4 ani de zile încoace. Acum, în campania pentru alegerile locale şi înainte cu câteva luni de alegerile generale cred că trebuie să arătăm că uniţi putem învinge resemnarea şi evitarea, pentru că acestea sunt lucruri care riscă să se înrădăcineze încet-încet nu doar în rândul membrilor din partid, dar mai ales în rândul votanţilor, celor pe care i-am avut în 2019 la vot şi pe care trebuie să îi avem la vot în 2020″, a declarat Dacian Cioloş, liderul PLUS.

Într-o primă etapă, cele două formaţiuni vor organiza câte un Congres separat, urmate de o reuniune comună, la care vor lua parte câte 1.600 de delegaţi din partea fiecărui partid.

Urmare a fuziunii, Birourile locale, judeţene, municipale şi cel naţional vor fi reunite.

Potrivit deputatului USR Ionuţ Moşteanu, cele două partide vor funcţiona după fuziune ca un singur partid, USR PLUS, ”în care conducerile vor fi reunite, de la nivel central până la nivel local. Asta ca perioadă de tranziţie, până ce protocolul va rămâne definitiv în Tribunal. După rămânerea definitivă la Tribunal, va avea loc un Congres în care vom alege noua conducere a partidului şi se va desfăşura aceeaşi procedură în fiecare filială judeţeană şi locală”.