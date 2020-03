Urmăriți în direct VIDEO CONFERINȚA „Soluții pentru mutarea activității companiilor în online” – joi, ora 16:00. Agenda detaliată

de Redacţia , 25.3.2020

CursDeGuvernare.ro organizează joi, 26 martie, video-conferința în direct: „Soluții pentru mutarea activității companiilor în online”, cu 5 speakeri de top din industrie. Urmăriți în direct și adresați întrebări!

Evenimentul va avea loc pe 26 martie, exclusiv online, în intervalul 16.00 – 17.30. Transmisia live: pe CursDeGuvernare.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/CursDeGuvernare.ro/

Argument:

Criza Covid-19 ne constrânge pe noi toți să apelăm la toate facilitățile tehnologiei pentru a ne continua activitatea în interiorul organizațiilor: avem nevoie de soluții cât mai practice și mai simple.

O dezbatere și totodată seminar informativ, ca reacție rapidă la contextul actual, cu probleme și soluții, pe subiectul adaptării companiilor la noul context economic ce presupune transpunerea mai multor tipuri de activități în mediul online.

Miza evenimentului este prezentarea soluțiilor pentru orice tip de companie care are de transferat o parte din activitatea sa în remote mode:

Care sunt cele mai bune soluții?

Ce presupune pasul către implementarea lor rapidă și utilizarea lor?

Care sunt necesitățile care încă nu își au soluție și unde mai este loc pentru inovare?

Vor discuta și vor prezenta soluții în direct prin sistem video-conferință speakeri din companii relevante, din industrie și din domeniul hi-tech.

CursDeGuvernare lansează astfel un format inovativ de dezbateri publice de tip conferință, exclusiv online și live – un lung șir de evenimente focusate pe eficiența companiilor și mecanismele de bună guvernare în susținerea economiei.

Ca o particularitate a acestor momente de interacțiune socială redusă, fiecare speaker va interveni cu prezentarea sa din locația proprie.

AGENDA EVENIMENTULUI:

16.00 – 16.05 – Deschidere conferință . Moderator – Ștefan Apăteanu, CEO, Edu Apps

16.05 – 16.15 Elisabeta MORARU, vicepreședinte AmCham, director Google România. Tema: Nevoi de digitalizare din perspectiva AmCham

Sesiune Q&A

16.15 – 16.30 Răzvan ENACHE, Google Cloud Sales Executive. Tema: G Suite sau cum putem lucra on line mai rapid, mai sigur și mai colaborativ

Sesiune Q&A

16.30 – 16.45 Ștefan APĂTEANU, CEO, Edu Apps – Clasa Viitorului. Tema: De la educație la mediul de business – Instrumentele de lucru colaborativ online

Sesiune Q&A

16.45 – 17.00 Bogdan BOTEZATU, director de cercetare în amenințări informatice, Bitdefender . Tema: La ce riscuri de securitate pot expune companiile angajații care muncesc de acasă în perioada pandemiei coronavirus

Sesiune Q&A

17.00 – 17.15 Florin FILOTE, director Marketplace eMAG

Sesiune finală Q&A

SPEAKERII:

Elisabeta MORARU, Manager la Google România și vicepreședintele Camerei de Comerț Americane AMCHAM România. Conduce Google România din 2016.

În cadrul Google, a lucrat inițial ca industry manager, din aprilie 2012. Anterior, a fost parte a echipei de management la Xerox și Microsoft. Ela Moraru deține un doctorat în Științele Comunicării, iar teza susținută a abordat subiectul evoluției sferei publice odată cu accesul la informație al cetățenilor. A absolvit Academia de Business la Duke University.

Florin FILOTE, director eMAG Marketplace din 2015, timp în care platforma a înregistrat o creștere puternică a numărului de magazine partenere, în toate cele 4 țări în care eMAG este prezent. Florin Filote are peste 15 ani de experienta in retail, FMCG și sectorul industrial.

Emag are o gamă de produse în continuă creștere atât prin oferta proprie, cât și prin sellerii din Marketplace – practic, locul unde oricine poate căuta și comanda orice, de oriunde.

Bogdan BOTEZATU lucrează de peste un deceniu în securitate informatică și este director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender.

Bogdan este autor al cărților de cybersecurity A History of Malware și Botnets 101. Aria sa de expertiză include detecția, studierea, înlăturarea și prevenirea amenințărilor informatice ale momentului. Spune că mediul cibernetic a devenit a cincea dimensiune unde se pot desfășura conflicte, după sol, aer, apă și spațiu.

Ștefan APĂTEANU, CEO Edu Apps, este absolvent al Facultății de Științe Politice și Administrative (din cadrul Universității din București), unde a predat cursul de eGovernment câțiva ani, până când a câștigat un grant european pentru a pune în practică un proiect în zona de eGuvernare pentru educație. Așa a luat ființă în anul 2011 compania Edu Apps, companie care a adus tehnologia digitală în sute de școli la nivel național. Proiectele din educație își regăsesc continuitatea în mediul de business unde sprijină companiile să treacă printr-un proces transformațional pentru lucrul colaborativ în Cloud.

Răzvan ENACHE– Google Cloud Sales Executive, Google România – Are experiență de peste 15 ani în industria IT. În prezent, ajută companiile să descopere beneficiile soluțiilor oferite de Google Cloud, având rolul de Sales Executive pentru regiunea CEE. În trecut a activat în roluri similare la companii precum HP și SAS. Este un adevărat adept al motto-ului: “Life is 10% determined by things that happen to you and 90% by how you react to it.”

Parteneri: AmCham, EduApps, eMAG, Google RomâniaPartener media: Avocatnet.ro

***

Participanții ce vor urmări dezbaterea online au posibilitatea să adreseze întrebări atât în avans, cât și în timp real, ca reacție la prezentările speakerilor.

Moderatorii vor adresa speakerilor întrebările venite din public.

Răspunsurile vor fi furnizate atât în direct (în limita timpului disponibil) cât și ulterior, online.

***

Vă invităm să vă înscrieți până joi, ora 14.00, pentru a adresa întrebări speakerilor, precum și pentru a primi notificări de ultimă oră, aici: