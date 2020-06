Ecourile summit-ului UE-China: frustrările europene în fața celei de-a doua economii a lumii

de Iulian Soare , 23.6.2020

La videoconferința de luni a liderilor UE și Chinei, la care au participat de la Beijing președintele Xi Jinping și premierul Li Keqiang on Monday, președinții Comisiei, Ursula von der Leyen, și Consiliului, Charles Michel, au adoptat o poziție destul de dură în relația cu China, în special în domeniile comercial, securitate cibernetică și drepturile omului.

La final însă, scrie Politico, liderii europeni nu au obținut nicio garanție, nici verbală și nici scrisă, că lucrurile se vor schimba în viitorul apropiat.

După reuniune nu a fost emisă nici măcar o declarație comună, care i-ar fi obligat pe liderii chinezi să admită că subiectele s-au discutat și că au luat act de poziția UE. Videoconferința a fost organizată în două părți, la prima a participat președintele Chinei și, după o pauză de 3 ore, la cea de-a doua a participat șeful guvernului chinez.

Relația cu China, o partitură cântată în UE pe mai multe voci

Abordarea europeană inegală a relațiilor cu noua putere mondială care începe să se afirme s-a manifestat din plin în sensurile diferite ale mesajelor transmise după reuniune de Ursula von der Leyen și de Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă, Josep Borell.

”Partener comercial, concurent economic și rival sistemic”, a repetat luni Ursula von der Leyen expresia care descrie China în documentele strategice ale UE elaborate în 2019.

”Asta înseamnă că există două sisteme foarte diferite, cu valori privite foarte diferit, iar în categoria aceasta intră, desigur, securitatea cibernetică. Știm că am fost ținta unor atacuri, atacuri cibernetice cum am mai spus, în care ne-au fost vizate computerele, spitalele. Cunoaștem foarte bine originea acestor atacuri, după cum cunoaștem foarte bine de unde apar dezinformările. Am explicat clar că nu putem tolera aceste chestiuni. De partea noastră, punem împotriva lor fapte și cifre care trebuie să se cunoască”, a spus luni Ursula von der Leyen.

Josep Borell, într-un interviu acordat luni German Marshall Fund, se plasează pe o poziție mai puțin confruntațională. ”Nu dorim să ne angajăm într-un soi de rivalitate sistemică cu China, dar nici nu mai suntem naivi, așa cum am mai spus și după preluarea mandatului”.

Diferențele de abordare în relația cu China sunt mult mai evidente la nivelul statelor membre.

Reacție vagă la Beijing

Beijing consideră că cooperarea cu UE trebuie să depășească stadiul de competiție, iar în acest sens suntem gata să colaborăm cu UE pentru dezvoltarea unui vaccin și a unui tratament anti-Covid-19, a fost singura precizare făcută după reuniune de premierul Li Keqiang, potrivit Euractiv, care citează presa chineză.

China este dispusă să mențină un dialog apropiat pentru a avansa o serie de agende politice majore și pentru a impulsiona relațiile sino-europene la un nou nivel, a dat asigurări și președintele Xi Jinping.

UE și China organizează anual un summit, dar pandemia coronavirus a forțat amânarea acestuia. Germania, care preia de la 1 iulie președinția Consiliului pentru 6 luni, speră ca summit-ul să poată fi organizat spre sfârșitul anului.

Lista europeană a reproșurilor

La reuniunea de luni, pe care Ursula von der Leyen o consideră ”un punct de plecare”, președintele Comisiei a cerut Beijing să își sporească eforturile de a negocia o serie de dispute comerciale în derulare, inclusiv acordul asupra investițiilor, pe care UE îl dorește finalizat anul acesta.

”Nu am făcut niciun progres în ceea ce privește eliminarea obstacolelor de acces în piață, avem nevoie urgent de această înțelegere. Avem nevoie de angajamente substanțiale ale Chinei în ceea ce privește comportamentul companiilor de stat, transparența alocării ajutoarelor de stat, transparența transferurilor de tehnologie”, a mai spus Ursula von der Leyen.

Președintele Comisiei a mai precizat că președintele Consiliului a subliniat poziția UE în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a transmis puternica îngrijorare legată de amenințarea Chinei că va impune Hong Kong o lege a securității naționale.

Nici Ursula von der Leyen și nici Charles Michel nu au precizat ce acțiuni au în vedere dacă China va continua presiunile asupra Hong Kong.