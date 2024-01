Transportatorii și fermierii au autorizație – 3 zile de protest în fața Parlamentului, cu 5.000 de oameni, 200 de mașini

Transportatorii și fermierii protestatari au primit joi autorizație să organizeze un miting de protest în Piața Constituției (în fața Casei Poporului), cu un număr de până la 5.000 de persoane și cel mult 100 de tractoare și 100 de capete de tir. Protestul va fi organizat timp de trei zile, începând de duminică, 21 ianuarie.

Facem mențiunea că parlamentarii sunt încă în vacanță și se vor întoarce abia în februarie.

Organizatorul va trebui să transmită Jandarmeriei şi Poliţiei lista utilajelor care pot intra în Bucureşti. Doar aceste maşini vor putea intra în Capitală, a evidenţiat Nicuşor Dan.

El a admis că numărul persoanelor participante nu va putea fi controlat, dar, „prin semnarea protocolului, organizatorul îşi sumă responsabilitatea”.

„Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucureşti. Acesta va avea loc duminică, luni şi marţi în parcarea din Piaţa Constituţiei şi a fost aprobat pentru 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de tir”, a scris primarul general, pe Facebook.

El a precizat, pentru Digi 24, că aceasta este a şasea sau a şaptea solicitare de autorizare a unui protest transmisă Primăriei Generale. „Aceasta a fost o primă cerere, făcută de un cetăţean, care avea toate elementele tehnice pentru a fi discutată. Cetăţeanul respectiv a fost invitat la noi în comisie, din care fac parte reprezentanţi ai Primăriei, ai Jandarmeriei, ai Poliţiei, ai Poliţiei Rutiere. A avut loc o discuţie. Se propusese iniţial Piaţa Victoriei, acolo sunt probleme de trafic. S-a acceptat în Piaţa Constituţiei. S-au acceptat numărul de utilaje şi 5.000 de oameni”, a explicat edilul general.

El a adăugat că printre solicitările respinse zilele anterioare s-a numărat şi una transmisă de senatoarea Diana Şoşoacă.

„Noi trebuie să respectăm legea. Suntem deja în a zecea zi de protest. Evident că, dacă am fi avut trei sau patru cereri care vizau acelaşi lucru, ne-am fi uitat la cine este mai reprezentativ. Dar, suntem în situaţia în care avem o primă cerere care întruneşte condiţiile legale. (…) Trebuie să prevadă chestiuni care ţin de accesul oamenilor acolo, adică cum ajung şi cum pleacă. Şi trebuie să prevadă nişte condiţii care ţin de câţi oameni asigură organizarea din partea organizatorilor. Evident că există şi jandarmi, există o organizare din partea autorităţilor. Dar, trebuie să existe şi un număr de oameni care asigură organizarea din partea organizatorului”, a subliniat primarul.

Solicitările respinse ”nu îndeplineau condițiile”, explică primarul

Nicuşor Dan a negat ipoteza conform căreia ar avea „un interes politic” să aprobe organizarea unui protest în faţa Parlamentului şi a susţinut că a tratat toate solicitările „strict” din punct de vedere administrativ.

Primarul general a mai explicat că solicitările respinse nu respectau condiţiile legale, deoarece nu includeau elemente obligatorii precum: pe unde vor veni participanţii, pe unde se va face afluirea. Una dintre solicitări a fost transmisă de Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT), fiind respinsă, deoarece „ar fi blocat circulaţia total” prin Piaţa Victoriei şi bulevardele din zonă.

„Argumentul principal la cererea de protest de 15.000 de vehicule pe care am respins-o a fost că s-ar fi blocat total trecerea prin Piaţa Victoriei şi bulevardele adiacente şi asta ar fi blocat total circulaţia din Bucureşti. Un argument suplimentar, dacă vreţi, este faptul că noi am făcut în cursul anului trecut mai multe expertize, vreo 30, pentru poduri şi pasaje din Bucureşti, iar Pasajul de la Piaţa Victoriei are gradul patru, nesatisfăcător. Există o îngrijorare pentru situaţia în care întreg acest planşeu ar fi acoperit cu utilaje de mari dimensiuni”, a indicat primarul.

