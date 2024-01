Protestele transportatorilor și fermierilor: Acordurile semnate, facilitățile obținute, reacțiile celor implicați

Fermierii şi transportatorii au continuat marți protestul, în București și în mai multe județe, în paralel cu derularea unor noi negocieri pe care le consideră un avans spre rezolvarea nemulțumirilor, dar insuficiente.

Marți, ministrul Transporturilor a încheiat cu reprezentanții patronatelor un acord cu mai multe măsuri ce au date limită de implementare clar stabilite.

Ministrul Agriculturii a avut o ieșire nervoasă pentru că fermierii continuă acțiunile, deși, în opinia sa, acordul semnat luni a pus punct negocierilor și le-a oferit celor din stradă tot ce permitea bugetul de stat.

Protestatarii încă staționați la Afumați, precum și reprezentanții grupurilor de nemulțumiți din mai multe județe au declarat că acțiunile vor continua până la aprobarea primul act normativ pentru găsirea unor soluţii aplicabile, pentru rezolvarea a cât mai multor probleme semnalate.

„Apreciem eforturile Guvernului de a iniţia dialogul social tripartit între angajatori, organizaţii patronale şi autorităţile administraţiei publice locale şi centrale. În acest sens, manifestăm dorinţa de a participa activ la aceste discuţii, subliniind că fermierii şi transportatorii prezenţi în stradă în această a 7-a zi de protest spontan doresc să fie parte integrantă a procesului de rezolvare a problemelor semnalate Guvernului şi autorităţilor. Este important de subliniat că, în calitate de fermieri şi transportatori, nu ne aflăm aici pentru a negocia, ci pentru a obţine soluţii şi rezolvări la problemele cu care ne confruntăm. Refuzăm ideea că aceste acţiuni ar putea fi interpretate drept negocieri, ci sunt un demers ferm în vederea găsirii unor soluţii concrete şi imediate”, a declarat, la Afumaţi, fermierul Ionuţ Cercel.

Lista măsurilor convenite la Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va sprijini demersurile partenerilor sociali care ţin de competenţa ASF, MAI, Autoritatea Vamală Română şi Ministerul Finanţelor (problemele legate de RCA, indemnizaţia de hrană şi cazare, acciza aferentă motorinei, pentru realizarea unor puncte de trecere a frontierei dedicate, prima dată în regim pilot între România şi ţările nonUE pentru fluidizarea traficului rutier);

Reducerea timpilor de aşteptare la frontierele UE şi non UE prin implementarea a 2 măsuri:

Separarea fluxurilor UE şi nonUE, unde este posibil;

Preselecţia camioanelor (se vor separa camioanele goale faţă de cele încărcate prin cântărire dinamică), iniţial în vămile Giurgiu şi Nădlac cu extindere ulterioară la nivel naţional;

În cazul problemelor referitoare la amendarea generată de expirarea rovinietei din cauza aşteptărilor la frontieră, în termen de 7 zile se vor implementa măsurile necesare şi suficiente pentru eliminarea acestui aspect;

Cu privire la eliminarea toleranţelor se va reveni la toleranţa de 4% pe axă şi 5% pe masă totală şi la toleranţele aplicate la depăşirea dimensiunilor maxim admise. Termen 15 zile

Partenerii sociali au fost de acord cu urgentarea procedurilor de dialog social aferente proiectelor de acte normative privind ajustarea tarifelor AST. Termen 7 zile;

MTI va promova un proiect de act normativ referitor la despăgubirea CMR (conform convenţiei CMR). Termen 10 zile

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va organiza un grup de lucru pentru îmbunătăţirea cadrului normativ care are ca scop eliminarea ”pirateriei” în transporturi şi corelarea HG nr. 1317/2023 cu OG nr. 43/1997. Termen imediat

Crearea unui Grup de lucru din care să facă parte Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru modificarea OG nr. 49/2022 privind transportul alternativ. Retragerea din procedura de consultare publică/modificarea proiectului de OG prin care se modifică cadrul normativ referitor la transportul alternativ. Termen imediat.

Patronatele le cer protestatarilor să se retragă, pentru a nu crea „un haos generalizat”

Patronatele din domeniu, participante la negocierile de marți, i-au îndemnat pe protestatari să accepte ceea ce s-a obținut până acum și să se retragă, pentru a nu generaliza haosul.

„Astăzi, noi – COTAR, FORT, UNTRR, toate patronatele din transporturi – am continuat discuţiile începute anul trecut. Aşa cum am declarat şi în presă prin toate comunicatele de anul trecut, urma, dacă nu am fi rezolvat problema astăzi, să declanşăm protest după data de 15 ianuarie. Întrucât am ajuns la un consens, astăzi am încheiat un protocol cu termene foarte clare – a participat domnul ministru Grindeanu (…). Eu cred că am ajuns la un consens benefic pentru transportul de persoane, pentru transportul de marfă, pentru toate activităţile noastre conexe până la urmă, pentru toţi cei care aducem 18% din PIB-ul României, chiar şi pentru colegii noştri care manifestează astăzi sau au manifestat în aceste zile”, a spus Ştefănescu.

Acesta le-a transmis transportatorilor aflaţi în stradă „că nu este cazul să creăm un haos generalizat”.

Ministrul Agriculturii despre cei care continuă protestul: „Cred că domnii de la Afumaţi nu sunt fermieri, ci sunt instigatori şi protestatari”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut marţi un apel către toţi fermierii din ţară care protestează să meargă acasă, având în vedere că a pus la dispoziţie toate resursele necesare pentru ca în anul 2024 agricultura din România să fie una performantă.



Deşi asociaţiile de fermieri au transmis, luni şi marţi, că din punctul lor de vedere revendicările lor au fost soluţionate, protestatarii din stradă au venit marţi cu alte cerinţe, respectiv creşterea subvenţiei de la 100 de euro/ha la 250 euro/ha pentru culturile afectate de secetă şi eliminarea totală a accizei la motorină.

El a transmis că suma cerută de ei nu poate fi alocată pentru că pierderile pe venit sunt stabilite printr-un indice care este calculat de un institut şi a afirmat că cerinţele lor sunt „aberaţii”. „Sunt aberaţii pe care le cer. Dacă se vrea în România, până la urmă putem aplica altfel de finanţare pe pierderile de venit înregistrate. În momentul de faţă discutăm de un efort al Guvernului României pus în bugetul Ministerului Agriculturii de 100 euro pe hectar. Şi aşa cum am spus: cred că domnii de la Afumaţi nu sunt fermieri ci sunt instigatori şi protestatari”, a explicat el.

Ministrul a menţionat din nou toate întâlnirile pe care le-a avut deja cu fermierii, precum şi toate documentele semnate cu organizaţiile reprezentative ale fermierilor cu „care a bătut palma” şi pe care le va respecta.

Protestatarii îi reproșează că înțelegerea pe care a încheiat-o a fost cu liderii marilor asociații, nu cu protestatarii care au stat șapte zile în stradă și, din punctul lor de vedere, promisiunile minsitrului acoperă doar o mică parte din revendicări.

3 miliarde de euro, subvențiile pentru agricultură din 2023

„Din punctul meu de vedere, repet încă o dată, sâmbătă am avut întâlnire cu toţi protestatarii din stradă, cu toţi protestatarii de la Afumaţi, cu toţi protestatarii din Chiajna, toţi protestatarii care au blocat Bucureştiul în ultimele zile. Am încheiat un proces-verbal. Eu vreau să vă spun că în calitate de ministru şi în calitatea mea de om de onoare am încheiat un proces verbal şi am bătut palma cu aceşti oameni, eu mă voi ţine de cuvânt, de acest proces-verbal. Din alte puncte de vedere, ceea ce vor ei să facă, ceea ce vor să mai ceară în plus sau lucruri care nu au fost stabilite în acest proces verbal din partea ministrului agriculturii. Le urez multă sănătate şi la mulţi ani. Nu mai există negocieri cu Ministerul Agriculturii. Negocierile s-au încheiat. (…) Din punctul meu de vedere şi al Ministerului Agriculturii, din sursele de finanţare pe care le avem, pe ordonanţele pe care mi le-am asumat, inclusiv le repet încă o dată asimilarea categoriei B cu TR 1, amânarea ratelor la bănci, creditul fermierilor, creditul agricol, suta de euro pe culturile din toamna 2022, sprijin Ucraina pentru sectorul bovin, ovin, suin, avicol. Şi o ştire foarte importantă pentru dumneavoastră: în anul 2023, Ministerul Agriculturii şi Guvernul României a alocat subvenţii, plăţi directe în contul fermierilor de 3 miliarde de euro”, a adăugat el.

Nicușor Dan a respins cererea de autorizare a unui protest în Piața Victoriei: „Nu este rezonabilă”, ar bloca întregul trafic din București

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a respins marţi solicitarea de protest a transportatorilor şi a fermierilor , întrucât ea „nu este rezonabilă”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarulprecizează că a fost solicitată ocuparea integrală, de vineri până luni, a Pieţei Victoriei şi a străzilor adiacente, cu 15.000 de maşini şi utilaje.

„Am respins solicitarea de protest a transportatorilor şi a fermierilor pentru că nu este rezonabilă. Aceştia au solicitat explicit ocuparea integrală de vineri până luni a Pieţei Victoriei şi a străzilor adiacente, pentru 15.000 de maşini şi utilaje. Evident că întregul transport ar fi fost blocat în Bucureşti. Cel mai mare protest autorizat cu maşini a avut loc în 2017. Cele 3.800 de autoturisme au fost dispuse atunci în Piaţa Victoriei şi de-a lungul Bulevardului Kiseleff, dar fără blocarea circulaţiei. Dreptul la protest este consfinţit de lege, însă fără perturbarea funcţionării normale a drumurilor publice sau a transportului în comun. Vom aproba orice solicitare de protest care respecta legea, aşa cum am făcut şi până acum”, a explicat primarul Capitalei.

Protest al transportatorilor străini împotriva protestatarilor români, la Siret

Aproximativ 150 de şoferi ucraineni şi turci ale căror camioane au fost blocate la intrarea în oraşul Siret, din cauza protestelor fermierilor, au organizat, la rândul lor, o acţiune de protest în centrul localităţii Siret, conform șefului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, Ionel Postelnicu, citat de Agerpres.

„Sunt în centrul oraşului Siret, alături de forţele noastre. Sunt cuminţi. Vor să îşi spună păsul, că nu mai au motorină, nu mai au apă, nu mai au mâncare”, a declarat Ionel Postelnicu.

Aproximativ 250 de camioane aşteptau, marţi la prânz, să intre în Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, însă accesul acestora a fost blocat ca urmare a protestului agricultorilor.

Coloana de camioane de pe sensul de ieşire din România, pe DN2, măsoară aproximativ zece kilometri, de la intrarea în oraşul Siret până în apropiere de localitatea Bălcăuţi.

„Aştept de ieri dimineaţă aici şi nu ştiu când voi trece. E greu să aştepţi ore întregi şi să nu ştii când o să te porneşti”, a spus unul dintre şoferii străini furioși din cauza întreruperii forțate.

Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret din judeţul Suceava este afectat, pentru a doua zi consecutiv, de protestelor fermierilor şi transportatorilor.

Zeci de tractoare şi utilaje agricole continuă să ocupe trei din cele patru benzi de circulaţie de pe DN2, pe porţiunea cuprinsă între oraşul Siret şi punctul de trecere a frontierei, astfel încât accesul camioanelor către şi dinspre Ucraina este blocat.

O singură bandă de circulaţie este deschisă maşinilor mici, traficul rutier pe aceasta desfăşurându-se alternativ.

