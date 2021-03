Traficul maritim prin Canalul Suez este blocat total de o navă portcontainer eșuată

de Razvan Diaconu , 25.3.2021

Egiptul a anunțat joi suspendarea totală a transportului maritim în Canalul Suez, unde se desfășoară eforturi pentru a reflota o navă gigantică de containere care blochează de 48 de ore traficul pe una dintre cele mai aglomerate rute comerciale din lume, anunță DPA.

Nava Ever Given, sub pavilion panamez, s-a așejat marți de-a latul canalului în timpul unei furtune de nisip, blocând astfel zeci de alte nave să traverseze această rută maritimă majoră.

Ever Given, lungă de 400 metri și gabarit de 200.000 de tone, se întorcea în portul Rotterdam dintr-un voaiaj din China.

Admiralul Osama Rabae, șeful Autorității de stat pentru Canalul Suez, a anunțat inițial, miercuri, că navigația va fi reluată imediat ce mava panameză va fi reașezată pe curs. Pentru această operațiune au fost folosite, fără succes, 8 ”remorchere-gigant” care au tras concomitent de prova și de pupa navei cargo.

În ultimele 48 de ore, prin Canalul Suez au reușit totuși să fie pilotate 13 nave de dimensiuni mici, însă acest tip de operațiuni se opresc, toate eforturile fiind concentrate pentru deblocarea canalului, a precizat joi amiralul Rabae.

În ultimele 24 de ore, efectele acestui blocaj au început deja să se facă uşor simţite în piaţa de energie. Spre exemplu, petrolul Brent a înregistrat ieri o creştere bruscă, pentru scurt timp, de 2,5% în timpul zilei.

Canalul Suez, prin care trece aproximativ 12% din comerțul mondial, este una dintre principalele surse de venit ale Egipt. Aflat la vest de Peninsula Sinai, este un canal de 163 km lungime, și lat de 300 m în cel mai îngust punct. Este situat între orașele Port Said la Marea Mediterană și Suez la Marea Roșie

În 2015, Egipt a inaugurat o extensie de 35 de km – un canal paralel rutei istorice inaugurate în 1869. Extensia permite traficul în dublu sens reducând timpii de așteptare pentru traversare.

Canalul Suez este cea mai scurtă rută maritimă între Asia și Europa.