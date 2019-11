Timișoara / Patronul firmei care a făcut dezinsecția în bloc a fost reținut. Bilanț: 3 morți, 28 spitalizați

de Vladimir Ionescu , 19.11.2019

UPDATE: Primarul Nicolae Robu a declarat, marţi, că firma de deratizare nu a cerut niciodată vreun aviz de funcţionare de la primărie. A funcționat ilegal, printr-un act “dincolo de limitele iresponsabilului”, a mai spus primarul.

Nicolae Robu le recomandă cetăţenilor să ceară autorizaţiile şi certificatele de funcţionare ale firmelor cu care vor să facă astfel de acţiuni, solicitând totodată şi referinţe despre respectiva societate comercială.

UPDATE: Călin Stăiculescu, avocatul patronului firmei de deratizare din Timișoara a confirmat, marți, la Digi24, că pastilele folosite în apartamentele blocului de pe Strada Mioriței nr. 8 au fost cumpărate de la o cunoștință a patronului, fără bon fiscal.

“Nu cunoștea periculozitatea acestor substanțe, proprietățile lor, nu avea de unde să cunoască. Știa doar că sunt niște substanțe mai tari decât ceea ce folosise”, a explicat avocatul.

Aceeași substanță a mai fost folosită și la un hotel, dar și la o grădiniță din oraș.

Acuzaţiile care i se aduc lui patronului firmei de deratizare, Ioan Sorin Buţă, sunt omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi trafic de substanţe interzise.

****

Știrea inițială:

În afara celor 3 persoane decedate – o tănără de 29 de ani, fiul său de trei ani și un nou-născut de 10 zile – alte 28 persoane, dintre care nouă sunt copii, din cauza dezinsecției făcute într-un bloc din Timișoara.

La Spitalul “Louis Ţurcanu” sunt internaţi 16 copii în stare stabilă, care au fost evaluaţi marţi dimineaţă.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă “Pius Brânzeu” sunt internate nouă persoane, toate stabile. Nu se înregistrează nicio înrăutăţire a stării de sănătate, însă pacienţii prezintă încă simptomatologie digestivă (greţuri, vărsături), deşi rezultatele analizelor sunt îmbunătăţite.

Alţi trei adulţi, în stare stabilă, sunt internaţi la Spitalul Municipal Timişoara.

Patronul firmei care a efectuat dezinsecţia a fost reţinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală şi se află în arestul poliţiei, după ce a fost audiat toată noaptea.

Din blocul unde au murit trei persoane s-a apelat de 15 ori Ambulanța, de sâmbătă dimineața și până luni dimineața, dar autoritățile au făcut legătura între cazuri abia luni la prânz, când un medic de la UPU a sesizat coincidențele cu pacienții din acel bloc.

În cazul nou-născutului decedat, medicul care a constatat decesul a înregistrat la cauza morții că bebelușul s-a înecat cu lapte.

“S-a reproșat că am intervenit târziu. Ni se reproșează mai ales ziua de sâmbătă, dar noi am intervenit rapid. A fost un miracol că am descoperit astăzi la 10:00 (n.r. – luni dimineața) problema, când a murit acea femeie, mama unuia dintre copii. Copiii pentru care s-au solicitat serviciile ambulanței au prezentat simptomatologie diferită, iar specialiștii de la Spitalul Louis Țurcanu nu au ridicat problema intoxicației”, a susținut directorul Serviciului de Ambulanță, citat de tion.ro.

Două blocuri evacuate

În afara blocului în care au murit deja trei persoane, specialiștii CBRN (agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari) de la ISU Timiş şi Sibiu au extins, luni seara, verificările specifice şi într-un bloc vecin cu cel de pe strada Mioriţa nr. 8 din Timişoara, unde au avut loc, de asemenea, acţiuni de deratizare efectuate de aceeaşi firmă.

“La ora 22.30, în urma identificării unui singur apartament, etajul IV, din strada Vaida Voievod nr. 1, care a efectuat aceeaşi operaţiune de dezinsecţie şi deratizare cu aceeaşi firmă, s-a dispus evacuarea completă a blocului, ca măsură preventivă. Uşa apartamentului este sigilată cu bandă adezivă. Sunt evacuate 31 de persoane”, a declarat luni seara purtătorul de cuvânt al ISU Timiş, Elena Megherea.

Pe lângă cele două blocuri unde au fost semnalate tragediile, firma a mai făcut deratizare şi dezinsecţie în alte cinci spaţii din Timişoara, au stabilit anchetatorii.

În urma veerificărilor efectuate la celelalte societăţi comerciale în care aceeaşi firmă a efectuat deratizări nu s-au identificat substanţe periculoase în aer.

Substanțele folosite

Substanța folosită la dezinsecție ar fi de Delicia Gastoxin, în formă de tablete rotunde, pe baza de fosfură de aluminiu. E un insectivid fumigant, destinat combaterii dăunătorilor cerealelor depozitate și a rozătoarelor mari din culturile de câmp.

Gazul de fosfina e eliberat în prezența umezelii și e puternic toxic pentru toate formele de viaţă. Fosfina, prin inhalare, blochează căile respiratorii.

În prezenţa umezelii din atmosferă sau în prezenţa umezelii produselor depozitate, elimină lent un gaz foarte toxic cu acţiune letală asupra tuturor formelor de viaţă umană. Blochează căile respiratorii prin eliminarea apei din celule.

Probele ridicate din apartamente au fost trimise la laborator pentru analizarea compoziției și stabilirea exactă a gradului de periculozitate.

Deratizarea în cele două blocuri din Timişoara a fost făcută de firma Bistim Dera din Timişoara, o firmă de apartament înființată în iulie 2015, potrivit autorităților.

Potrivit informaţiilor fiscale depuse la Ministerul Finanțelor, firma figurează ca neavând niciun angajat.

Dosar penal

Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în acest caz. De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Timiş, a demarat o anchetă referitoare la cazul de la Timişoara.

“În cauză există suspiciuni că intoxicaţia ar fi survenit ca urmare a unei deratizări realizate cu scurt timp înainte la imobilul respectiv. Prin procesul verbal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara (ora 15,30) s-a dispus sesizarea din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în baza articolelor din mas-media. (…) Prin ordonanţa din data de 18 noiembrie, orele 17,30, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus preluarea cauzei, având în vedere gradul de complexitate al acesteia. În cauză, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. (…)”, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.