Tayyip Erdogan i-a cerut lui Vladimir Putin să se retragă din Siria

de Iulian Soare , 29.2.2020

Președintele Turciei Tayyip Erdogan a declarat sâmbătă că i-a cerut președintelui Vladimir Putin retragerea Rusiei din Siriei astfel încât Turcia să se poată ocupa singură de forțele guvernamentale siriene, în urma atacului de la sfârșitul săptămânii, în care au fost uciși 34 de soldați turci, transmite Reuters.

Forțele guvernamentale siriene, sprijinite de capabilitățile aeriene ale Rusiei, au lansat un asalt major de recucerire a provinciei Idlib, situată în nord-vestul țării, ultimul teritoriu controlat de rebelii susținuți de Turcia. În urma atacului, 34 de soldați turci au fost uciși.

Avioane de luptă siriene și ruse au atacat și sâmbătă ținte din orașul Saraqeb, potrivit presei internaționale. Orașul strategic se află pe un drum internațional-cheie, un punct central al ostilităților din ultimele zile.

Vineri, Turcia a lansat un atac de anvergură cu drone și rachete inteligente, lovind sediul Hezbollah de lângă Saraqeb. În urma atacului au fost omorâți nouă membri ai formațiunii și alte 30 de persoane au fost rănite, acesta fiind unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra grupării susținute de Iran care a avut loc până acum în Siria.

Erdogan a declarat la Instanbul că i-a cerut lui Putin, în cadrul unui apel telefonic, să stea deoparte și să lase Turcia ”să facă ceea ce este necesar”. El a adăugat că Turcia nu plănuiește să se retragă din Siria acum.

”Nu am mers acolo pentru că am fost invitați (de președintele sirian Bashar al-Assad, n.r.). Am mers acolo pentru că am fost invitați de oamenii din Siria. Nu intenționăm să plecăm până când oamenii din Siria ne vor spune că da, totul este în regulă acum”, a declarat Tayyip Erdogan.

Pe măsură ce tensiunile din regiune au crescut, Turcia și Rusia au avut trei runde de discuții, dar primele două nu au dus la încetarea ostilităților.