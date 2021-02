”T Zero” – avem doar 3 ani la dispoziție să ne înscriem ca jucători în economia viitorului post-Covid / Cover, sumar, titluri – au apărut CRONICILE 91

de Redacţia , 24.2.2021

(Înaintea detaliilor privind conținutul numărului 91 al CRONICILOR, titlurile, autorii și modul de ACHIZIȚIE a numărului, câteva caracteristici ale celei mai înalte publicații din România – cu un concept neobișnuit, cu o expertiză neobișnuită:

Publicație – exclusiv print, din care paginile nu ”dispar” asemenea paginilor de internet – care pornește de la numărul 100 și merge în sens invers, către 001 – între octombrie 2018 și noiembrie 2043 :

când, potrivit calculelor noastre, România ar urma să ajungă la circa 80% din media europeană de dezvoltare.

Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium) va constitui Analele anilor în care trebuie să aducem România la acel standard pe care-l visăm cu toții.

Iar aceste Anale, aceste Cronici, sunt și vor fi scrise de cei mai buni experți ai momentului, dar Nu într-o cheie eseistică: ci disecând prin analize evenimentele și fenomenele în care jucăm chiar când ele se întâmplă:

economie, sociologie, psihologie socială, politică externă, politică de securitate, mentalități, trendurile mondiale în orice domeniu, modificările în structura civilizațiilor evenimente imprevizibile și schimbările – line sau brute – de bară ale istoriei de zi cu zi a fiecăruia: cu România în această istorie, cu viața fiecăruia în această istorie :

CRONICILE nr. 91 (192 pagini):

Din cele 10 secțiuni ale revistei, una focusează pe marea, uriașa și cu adevărat istorica problemă a momentului:

Avem la dispoziție 3 ani, să intrăm în marșul viitoarei economii a UE. Apoi nimeni nu va mai avea răbdare să ne aștepte:

noua paradigmă economică occidentală e deja desenată – nu avem decât să privim pe hartă și să băgăm și noi o fisă. Teoretic, nici n-am avea nevoie de mai mult. Practic, riscăm să o pierdem în cercul vicios al mizelor mici în chiar momentul marii resetări a economiei mondiale.

Momentul – ăsta, acum, T1 din 2021 – e sensibil: putem folosi planul de 30 de miliarde de euro – PNRR – ca să astupă golurile încasate în anul 2020 din cauza pandemiei, sau putem să facem din acest plan scânteia care să ne propulseze în economia europeană de peste 5 ani: care va fi mai diferită de ce ne-am putea imagina, și în care cea mai mică neatenție se poate transforma în divergență.

Cele 10 secțiuni ale acestui număr, titlurile aferente și numele personalităților din spatele analizelor și interviurilor formează o hartă. Ia-o, studiaz-o și pune-o bine: peste 5-7-10 ani să poți analiza (cu alți ochi) cât ne-am abătut de la ea. În România, în UE, în lume.

(CRONICILE Curs de guvernare – un ghid de navigare prin Istoria vieții tale.)

Din sumar – din titlurile și autorii numărului 91 al CRONICILOR:

-, Cum am ajuns să dăm 95% din Buget pe salariile bugetarilor și pe pensii / Ionuț Dumitru

-, ”T Zero”: organizați-vă, domnilor!

-, ”Reziliență” sau dezvoltare de toți banii?

-, De la ”brick and mortar” la Marea Resetare / Valentin Lazea

-, Un cerc vicios: boala lungă a mizelor mici

-, Marea resetare a economiei mondiale / Radu Crăciun

-, Cum vede Planul de Reziliență o economie deja rezilientă. Interviu – Zbigniew Krysiak, președinte al Consiliului de programe la Institutul Schuman și profesor asociat de finanțe la Facultatea de Economie din Varșovia

-, UE – China, sau acordul concesiilor cu ocice preț

-, Remediale, remediale – dacă se mai poate remedia ceva

-, Niște studii de caz: cum să gândești și să contruiești o ”economie de succes” / Mircea Coșea

-, „Busola strategică” a UE, magnetizată de interesele naționale ale marilor puteri

-, Securitatea europeană după Brexit – o discuție care încă nu a avut loc / Dan Dungaciu

-, Pașii micuți ai UE în fața Giganților Tech

-, Marșul extremei drepte prin pandemie / Cristian Pîrvulescu

-, Buget extremă urgență – refacerea bazei fiscale / Gabriel Biriș

-, Arbitrajul rețelelor sociale în lupta politică

-, Brexit – dosar închis: libertățile care se întorc în istorie / Vlad Boeriu

-, Inteligența artificială față cu democrația sau despre Iluminismul 2.0 și reinventarea societății occidentale. Interviu cu Braden Allenby, profesor de inginerie și etică la Arizona State University

-, Locomotiva europeană și vagonul românesc

-, Când priza te vinde și becul te-nșală. Interviu cu Alex Bălan, șeful departamentului de cercetare în probleme de securitate cibernetică al Bitdefender

-, Toți oamenii lui Joe. Profilul noilor experți numiți de Casa Albă

-, Europa văzută ca al trei-lea pol între America și China este un no man’s land strategic. Interviu cu Thomas Kleine-Brockhoff, expert în politică exter- nă și vicepreședinte al German Marshall Fund of the United States (GMFUS)

-, America trimite în viitor încă un jucător global

-, Deutsche Bank vă urează bun venit în deceniul dezordinii globale

-, Și criză, și capacitate scăzută de restructurare / Iancu Guda

-, Acolo unde nu e viziune, nici PIB nu poate face mare lucru / Ionuț Stanimir

-, Germania se pregătește de Europa fără Merkel

-, Capcanele naționalismului economic / Valentin Lazea

-, Și altele, multe alte titluri…

