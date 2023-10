Sute de morți într-un atac asupra unui spital din Gaza – Hamas si Israel se acuza reciproc

Cel puțin 100 de palestinieni au fost uciși marți seara într-un atac aerian ce a lovit spitalul baptist Al-Ahli Arabi din sudul Gazei, zona unde armata israeliană le recomandase palestinienilor din nordul Fâșiei să se refugieze pentru a fi la adăpost de astfel de bombardamente, scrie BBC. Armata israeliană acuză drept cauză o rachetă a Hamas cu lansare ratată, în timp ce palestinienii susțin că a fost un atac israelian.

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, aflată sub administrarea Hamas, a anunțat că numărul decedaților în atac ar fi de peste 500.

Sute de persoane ce-și părăsiseră casele din nord erau adăpostite în curtea spitalului, motiv pentru care autoritățile locale susțin că atacul Israelului a fost deliberat.

Tot în cursul zilei de marți, agenția pentru refugiați a ONU a anunțat că cel puțin șase persoane au fost ucise în urma bombardării unei școli din campusul pentru refugiați al-Maghazi.

Armata israeliană a spus inițial că nu are toate informațiile, apoi a anunțat că a fost o rachetă Hamas cu lansare ratată

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat inițial că sunt încă analizate informaţiile privind atacul asupra spitalului din Gaza. Hagari a spus că nu are încă toate informaţiile, iar detalii suplimentare vor fi oferite imediat ceva fi posibil. „Există o mulţime de lovituri aeriene, o mulţime de rachete eşuate şi o mulţime de rapoarte false din partea Hamas”, a mai adăugat oficialul, citat de The Times of Israel.

După aproximativ două ore, al a susținut că ancheta indică drept cauză o lansare ratată a unei rachete lansate de Hamas spre Israel.

Bombardarea spitalului, cu o zi înainte de vizita președintelui Joe Biden în Israel și regiune, pentru a încerca să oprească extinderea conflictului

Lovitura aeriană israeliană asupra spitalului baptist Al-Ahli Arabi are loc în timp ce preşedintele american, Joe Biden, se pregăteşte să vină miercuri în Israel.

Preşedintele american va merge la Amman pentru discuţii cu regele Abdullah al Iordaniei, cu preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi, şi cu preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, în încercarea de a evita un dezastru umanitar şi mai mare şi un război regional care ar putea atrage Iranul şi SUA.

Reaintim că Iordania și Egiptul au refuzat categoric preluarea refugiaților din Gaza.

Călătoria lui Biden a fost anunţată marţi noaptea de secretarul de stat american Antony Blinken, după mai mult de şapte ore de discuţii cu premierul Netanyahu şi cabinetul său de securitate naţională.

Vizita are loc după ce SUA au declarat că au ajuns la un acord cu guvernul lui Benjamin Netanyahu cu privire la furnizarea de ajutor umanitar şi crearea unor zone sigure pentru cele peste 2 milioane de persoane din Gaza care se află sub tirul focului şi au nevoie urgentă de apă, alimente şi ajutor medical.

