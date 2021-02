Summitul ECE – China: Xi Jinping nu mai promite investiții, ci dublarea importurilor agricole din regiune, în 5 ani

de Razvan Diaconu , 9.2.2021

China este pregătită pentru cooperare în domeniul vaccinurilor, a declarat preşedintele Xi Jinping marți, la summitul online cu cele 17 ţări din Europa Centrală şi de Est (ECE). Liderul chinez încearcă astfel să impulsioneze relația cu ECE, afectată de eșecul Beijingului de a îndeplini promisiunile anterioare de a investi în fostele state comuniste, scrie Bloomberg.

Serbia, care folosește și serul Sputnik V, a primit deja un milion de doze de vaccin anti-Covid de la o companie chineză, iar Ungaria a semnat un acord cu un producător chinez pentru folosirea în caz de urgență a acestui ser.

Autoritățile de la Beijing au autorizat până acum două vaccinuri anti-coronavirus, produse de Sinopharm a Sinovac, ambele semnând deja contracte pentru aprovizionarea Turciei și a altor nouă state.

Xi Jinping a anunțat la reuninea de marți că țara sa intenționează să importe din ECE, în următorii cinci ani, produse agricole și alte bunuri în valoare de peste 170 de miliarde de dolari. În acest interval de cinci ani, a promis președintele chinez, China își va dubla importurile agricole din această regiune.

“Trebuie să adâncim colaborarea din domeniul agriculturii,” a declarat Xi Jianping, conform Xinhua.

Printre celelalte teme discutate la summit se numără adâncirea relațiilor legate de economia verde și colaborare în sectorul e-comerț și sănătate.

China face eforturi să dezvolte noi relații comerciale și să reducă dependența de SUA, în contextul războiului comercial cu Washingtonul, scrie AP.

Xi also expressed support for plans by Fudan University in Shanghai to establish a university in Hungary.

Beijingul a investit în ultimii ani miliarde de euro în infrastructura din sudul şi estul Europei. Această politică a fost criticată, printre alţii de Uniunea Europeană, drept o tentativă de extindere a influenţei Chinei şi de divizare a Europei, aminteşte dpa, preluată de Agerpres.