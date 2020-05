SUA își repatriază din China și India producția de medicamente pentru Covid. Contractul poate ajunge la 812 mil.$ în 10 ani

de Vladimir Ionescu , 20.5.2020

Administrația Donald Trump, prin Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), a semnat un contract ce poate ajunge la 812 milioane de dolari, pentru repatrierea producției de medicamente generice şi ingrediente farmaceutice necesare în tratarea Covid-19.

Contractul prevede 345 milioane de dolari pe patru ani, cu posibilitatea de prelungire la 10 ani și 812 milioane de dolari, și a fost acordat Phlow Corpo, din Richmond, statul Virginia, pentru producerea acestor medicamente și ingrediente fabricate acum în China și India.

“Acesta este un punct de cotitură istoric în eforturile Americii de a repatria producţia şi lanţurile de aprovizionare farmaceutice (…) Pentru prea mult timp ne-am bazat pe pe producția și lanțurile de aprovizionare din străinătate, în ceea ce privește cele mai importante medicamente și substanțe active, punând în pericol grav sănătatea, siguranța și securitatea națională”, a declarat consilierul economic al Casei Albe, Peter Navarro.

Startup-ul Phlow Corp., producător de medicamente generice, a încheiat un parteneriat cu alte companii din domeniu – Civica Rx, Ampac Fine Chemicals şi Medicines for All Institute, conform The Washington Post.

Producția pe teritoriul SUA a început deja și au fost livrate către rezervele naționale 1,6 milioane de doze din cinci medicamente utilizate în tratarea bolnavilor cu Covid-19.

China și India India sunt princiapelele țări din care provin medicamentele de pe piața americană.

Phlow și partenerii săi au început investițiile pentru dezvoltarea noilor linii de fabricație, pentru diferite medicamente și injectabile.

Potrivit contractului, medicamentele vor fi fabricate în unități din USA, inclusiv la o linie de producție construită acum în Virginia. Guvernul american și Phlow, se precizează pe site-ul BARDA, au elaborat o listă de priorități legate de medicamente necesare sistemului de sănătate american pentru combaterea Covid-19.