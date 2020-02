Studiu / Cea mai veche afacere din lume: Kongō Gumi Co., firmă de construcții japoneză cu 1.442 de ani de activitate continuă

de Razvan Diaconu , 23.2.2020

Cea mai veche companie din lume are o activitate neîntreruptă de 1.442 de ani. Este vorba de Kongō Gumi Co., Ltd. – o firmă de construcții înființată în Japonia în anul 578. Compania a funcționat independent de la înființare până în anul 2006, când a devenit o fialială a concernului Takamatsu.

Cea mai veche companie europeană este St. Peter Stifts Kulinarium, restaurant care funcționează din anul 803 în incinta Abației Sf.Petru din Salzburg, Austria. Cea mai veche companie românească este acreditată Ursus Breweries, firma originală fiind fondată în 1878.

Site-ul Visual Capitalism a publicat sâmbătă rezultatele unei cercetări globale privind cele mai vechi afaceri încă în funcțiune, luând în considerare atât întreprinderi administrate de stat cât și private.

Autorii precizează că au fost luate în considerare numai afacerile cu ”biografii” clare, documentate mai presus de orice suspiciune. Clasamentul nu ține cont de companii vechi care astăzi nu funcționează sau în legătură cu care nu s-a putut proba clar că desfășoară activități curente.

Cum multe afaceri sunt mai vechi decât statul în care activează, acestea sunt prezentate cu nume și în granițele actuale.

În top 10 cele mai vechi afaceri una din Japonia (primul loc), 8 din Europa și una din China (locul 10). Clasamentul este:

În anii 50, o companie tipică inclusă în Top 500 S&P avea o durată de viață medie de peste 60 de ani. Odată cu transformarea radicală a peisajului economic actual, această durată de viață a ajuns la sub 20 de ani, potrivit CNBC.

Pe continentul nord-american, cea mai veche companie este La Casa de Moneda de México (monetărie, fondată în 1534), deținută inițial de conquistadorul spaniol Hernán Cortés,

Pe continentul sud-american, cea mai veche companie este creditată Casa Nacional de Moneda (monetăria peruană fondată în 1565.

Pe continetul african, cea mai veche companie este Compania poștală din Mauritius, fondată 1772.

Hărțile continentale cu cele mai vechi companii pot fi descărcate la rezoluție mare AICI-LINK.