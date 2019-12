STB a garantat cu sediul și parcul auto plata eșalonată a datoriilor către ANAF

de Vladimir Ionescu , 5.12.2019

Societatea de Transport Bucureşti (STB), aparținând Primăriei Capitalei, a garantat la ANAF cu sediul şi parcul de autobuze plata eșalonată a TVA restantă. Suma totală, care se ridică la 231 de milioane de lei, va fi returnată în cinci ani, a declarat directorul STB, Mihai Creci.

“Suntem societate comercială de un an de zile, avem relaţii contractuale care se desfăşoară pe baze economice şi, într-adevăr, am acumulat nişte datorii la ANAF, este o procedură fiscală foarte clară pentru a eşalona aceste datorii se cere o garanţie, ca la orice bancă comercială sunt nişte garanţii. Am avut bunuri care au fost evaluate de către un expert evaluator agreat de ambele părţi, şi cu ele am garantat pentru cinci de acum încolo o eşalonare la plata TVA-ului, la ANAF”, a explicat Mihai Creci, pentru Digi24.

Directorul a justificat situația prin investițiile făcute în ultimul an:

“Parcul nostru auto s-a mărit cu 80% faţă de anii precedenţi. Dacă anul trecut aveam aproximativ 1000 de mijloace de transport pe stradă, acum avem 1800 şi ceva. Ăsta este un motiv, au crescut şi cheltuielile. Şi cheltuielile au mai crescut şi datorită faptului că de un an de zile intrăm foarte mult pe regiunea Ilfov. Dacă până acum nu operam decât în Bucureşti şi cu mici excepţii la unele comune sau oraşe din jurul Bucureştiului, din septembrie anul trecut, STB-ul merge 144 de maşini în majoritatea comunelor şi oraşelor de pe lângă Bucureşti. Astfel că au crescut şi cheltuielile de exploatare, noi ne-am transformat în societate comerciale şi, deci, funcţionăm pe principii strict economice de anul trecut. Este normal să întâmpinăm anumite dificultăţi în relaţiile acestea comerciale, dar nimic ieşit din comun”, a spus Mihai Creci.

Acesta a explicat și cum funcționează lanțul subvenționării acestui serviciu public: “Trebuie să ştiţi că noi, odată cu transformarea în societate comercială, avem un contract pe 2 ani de zile cu Asociaţia Intercomunitară de Transport Public Bucureşti-Ilfov, un contract prin care suntem plătiţi la numărul de kilometri efectuaţi. Deci noi, lunar, facturăm către această asociaţie numărul de kilometri efectuaţi şi factura ni se plăteşte. Asta este relaţia contractuală principală pe care noi o avem, este sursa noastră de venit în acest moment”.

Procedura îi permite STB să funcționeze doar aparent ca o societate comercială: pe de o parte, călătorii plătesc tarifele pentru călătorie, dar sursa principală de veniturio reprezintă fondurile virate de PMB via Asociația Intercomunitară.

Termoenergetica a primit licență de funcționare, problemele fostului RADET persistă

STB nu este singura societate cu probleme financiare aflată în portofoliul PMB.

Termoenergetica București, noul operator al serviciului de termoficare din Capitală, care a preluat activitatea RADET, angajaţii și problemele fostei regii, a primit miercuri licenţa de funcţionare.

Alexandru Burghiu, directorul general al Termoenergetica București, a declarat după eliberarea licenței că vor accelera acțiunile de reabilitare a sistemului de termoficare.

În cei 30 de ani de după Revoluție, lipsa investițiilor a făcut ca sistemul de conducte și țevi să cedeze tot mai des în mai multe puncte simultan.

În urmă cu o săptămână, trei spitale și trei cartiere din București au rămas fără apă caldă și căldură din cauza avariilor RADET din cauza defecțiunilor apărute pe mai multe magistrale.