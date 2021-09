Start al votului online pentru alegerea președintelui USR PLUS

de Vladimir Ionescu , 15.9.2021

Miercuri, la ora 10.00, a început votul pentru alegerea preşedintelui USR PLUS. Scrutinul este online şi se va desfăşura în două tururi, dacă niciunul dintre candidaţi nu obţine peste 50% din voturi.

Aproximativ 50.000 de membri sunt aşteptaţi să voteze unul dintre cei trei candidaţi: actualii co-preşedinţi, Dan Barna şi Dacian Cioloş, şi senatorul Irineu Darău.

Programul alegerilor este următorul: turul 1 – start vot 15.sep. 10:00 am, stop vot: 22.sep. 10:00 am; turul 2 – start vot: 23.sep. 10:00 am, stop vot: 30.sep. 10:00 am.

”Rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti”, a mai transmis formaţiunea.

În cadrul congresului, delegaţi ai filialelor din toată ţara vor alege şi membrii Biroul Naţional al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.

În luna mai 2021, USR şi PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la toate scrutinele electorale: alegeri europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.

Conducerea partidului este asigurată de cei doi co-preşedinţi Dan Barna şi Dacian Cioloş şi de Biroul Naţional Reunit format din liderii liderii USR PLUS.

Din partea USR din Biroul Naţional Reunit fac parte: Claudiu Năsui, Stelian Ion, Iulian Bulai, Nicu Ştefănuţă, Cristina Prună, Allen Coliban, Cristian Seidler, Liviu Mălureanu, Cătălin Drulă, Tudor Benga, Silvia Dinică, Cătălin Stancu, Ana Ciceală, Teodora Stoian, Diana Mureşan, Cristian Alin Moş, Andrei Corbu, Mihai Goţiu, Elek Levente, Radu Mihail, Ştefania Petre, Vlad Botoş, Ionuţ Moşteanu, Anca Sawaya.

Din partea PLUS din Biroul Naţional Reunit fac parte: Monica Berescu, George Căţean, Anca Dragu, Victor Giosan, Andrei Lupu, Alin Mituţa, Oana Ţoiu, Dragoş Tudorache, Oana Ursache, Vlad Voiculescu, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sergiu Hossu, Ciprian Teleman şi Ioana Mihăilă.

Partidul este reprezentat de 8 europarlamentari, 80 de parlamentari, iar la alegerile locale din 2020, USR PLUS a câştigat primăriile marilor oraşe din ţară – Timişoara, Alba Iulia, Braşov, Bacău, Sectoarele 1 şi 2 din Bucureşti, Câmpulung Muscel şi a obţinut peste 1200 de mandate în consilii locale şi peste 100 de mandate în Consilii Judeţene.

USR PLUS a ieșit de la guvernare la sfârșitul lunii august, după o dispută legată de aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” și demiterea ministrului Justiției, Stelian Ion, de către premierul Florin Cîțu. Și-au dat demisia din funcții miniștrii Economiei, Transporturilor, Sănătății, Fondurilor Europene și Digitalizării.