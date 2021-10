42 startup-uri tech selectate în programul Spotlight 2021, 18 sunt românești

Dintre cele 42 dintre cele mai promiţătoare start-up-uri tech din Europa Centrală și de Est selectate Programul Spotlight 2021, 18 sunt din România și concurează pentru premiul de 350.000 de euro.

În 22 şi 23 noiembrie vor avea loc semifinalele competiției, după care cele zece startup-uri finaliste se vor întrece în 24 noiembrie, în cadrul „Pitch Day”, unde sunt aşteptaţi să participe atât investitori, fondatori de start-up-uri, cât şi reprezentanţi ai mediului de business şi nu numai.

Participarea este deschisă până în 21 noiembrie, potrivit unui comunicat emis marţi de How To Web.

Proiecte din 11 țări

Echipele participante sunt din România, Estonia, Polonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Croaţia, Cehia, Kosovo, Ungaria şi Ucraina.

„Cel mai bun startup ales de un juriu format din experţi şi investitori va câştiga premiul-investiţie de 350.000 de euro, sindicalizat de TechAngels, SeedBlink, Growceanu, GapMinder Venture Partners, RocaX, Simple Capital şi Transylvania Angels Network (T.A.N.)”, spune sursa citată.

Pe parcursul celor cinci săptămâni consecutive de desfăşurare a programului, fondatorii startup-urilor vor beneficia de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei de tehnologie.

Spotlight 2021 este unul dintre cele mai importante programe dedicate startup-urilor incipiente (early-stage) din Europa Centrală și de Est.

Competiția este organizată de How To Web și realizat în parteneriat cu Google for Startups, KPMG România, Mastercard România şi BRD – Groupe Societe Generale, cu suportul eMag, 2Checkout (acum Verifone), Fitbit, Microsoft România, BearingPoint România, Orange România, NN România şi Credo Ventures.

Proiectele românești

Cele 17 proiecte din România sunt:

Brio (teste cloud pentru instituții de învățământ, profesori, formatori și studenți),

CardioMedive (consultații la distanță, diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor cronice),

ClientZen (management în timp real pentru clienți B2B),

FlowOS (gruparea funcțiilor de comunicare și colaborare în ecosisteme coerente),

I’m Fine (soluții digitale de psihoterapie),

KFactory (fabrici inteligente prin utilizarea resurselor și eficiență),

Konvi (platformă de investiții în active alternative, de la ceasuri de lux la vinuri fine),

Metabeta (platforma de investiții pentru start-up-uri și investitori în stadiu incipient),

NRGI.ai (marketplace de energie electrică pentru alegerea unui furnizor ieftin și ecologic),

Octavic (supravegherea proceselor de producție, identificarea rapidă a blocajelor),

Orgo.space (platformă integrată care ajută organizațiile să gestioneze resursele și să își implice membrii),

Otium (platformă de dezvoltare a comportamentului și agregare de conținutul folosind inteligența artificială),

RepsMate (platformă de perfecționare a vânzărilor),

Salarium (soluție fintech de încasare mai rapidă, maisigură și mai ușoară a salariilor),

SenseTask (platformă de inteligență artificială care extrage automat datele relevante din facturi, formulare, chitanțe și contracte),

Streams Live (vânzări online video live, interactive, sociabile),

Vatis Tech (infrastructura accesibilă de recunoaștere a vorbirii) şi

Vaunt Software (platformă de eficientizare a vânzărilor și a managementului proiectelor rezidențiale).

„Juriul”

How to Web spune că În cele 5 săptămâni consecutive de Spotlight, fondatorii startup-urilor vor beneficia de peste 1.000 de întâlniri individuale cu lideri ai industriei tehnologice, precum:

Luciana Lixandru (Sequoia),