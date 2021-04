Antreprenorii își pot înscrie proiectele de startup-uri tech, pentru selecția din 26 aprilie, în Comunitatea Launch

de Adrian N Ionescu , 13.4.2021

Fondatorii potențiali de sturtup-uri tech pot aplica online pentru următoarea perioadă de selecţie a proiectelor lor, derulată de comunitatea Launch începând din 26 aprilie, în urma căreia proiectele selectate capătă acces gratuit la resursele de expertiză și de capital ale comunității.

Comunitatea Launch, a potențialilor fondatori de startup-uri tech a devenit activă deja de la începutul lunii februarie a acestui an, timp în care peste 15 start-up-uri au trecut deja prin procesul de inducţie, potrivit unui comunicat Launch.

Launch – comunitatea fondatorilor de startup-uri a fost inițiată de How to Web, Google for Startups, BCR Social Finance şi Orange România și este menită să crească şansele de reuşită ale fondatorilor de start-up-uri tech din ţara noastră. Oferă fondatorilor de startup-uri acces gratuit la toate resursele de care au nevoie pentru a trece de la un produs la un start-up de succes: de expertiză, de capital şi proiecte pilot.

Participanții la comunitatea Launch au acces la:

„un program de inducție ce îi pregătește pentru oportunitățile din Launch;

un check-in lunar pentru identificarea principalelor provocări ale startup-ului lor, ce îi ajută să își păstreze un ritm de lucru susținut și o direcție coerentă de dezvoltare;

know-how relevant, prin conectarea cu fondatori și executivi cu experiență, la sesiuni periodice de pitching cu investitori specializați în tehnologie, precum și la posibili parteneri interesați de proiecte pilot”, potrivit comunicatului Launch

100 de mentori și de fondatatori de succes, la dispoziția începătorilor



În componenţa comunităţii Launch sunt implicaţi peste o sută de mentori, fondatori de succes şi experţi din companii de tehnologie, precum şi zeci de investitori şi companii interesate de proiecte-pilot, printre care : Google, BCR, Orange, Adobe, Microsoft, UiPath, Bolt, Glovo, Mastercard, Verifone, METRO.digital România, TypingDNA, FintechOS, Pago, SmartBill, Mobilpay, Zitec, Earlybird Venture Capital, Simple Capital, eMag Ventures, Gapminder Venture Partners, Seedblink.

How to Web reprezintă una dintre cele mai importante conferinţe anuale de tehnologie şi inovaţie din Europa de Est. A fost lansată în 2010 şi reuneşte antreprenori în tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialişti în marketing online, inovatori şi investitori, care sunt în căutare de inspiraţie şi know-how despre cum să dezvolte produse şi afaceri digitale.

Google for Startups este iniţiativa Google prin care este susţinută dezvoltarea start-up-urilor din toată lumea.

Grupul Erste, prin BCR Social Finance şi prin programul Social Banking, sprijină antreprenorii aflaţi la început de drum, precum şi companiile de microfinanţare, organizaţiile sociale şi persoanele aflate în dificultăţi financiare. BCR Social Finance S.A. este o instituţie financiară nebancară (IFN), înfiinţată în 2009 sub denumirea de good.bee credit (GBC). În prezent, aceasta reprezintă asocierea dintre Erste Social Finance holding GmbH (51%) şi Banca Comercială Română S.A (49%).

Orange România, unul din liderii pieţei locale de telecom, cu peste 10 milioane de clienţi, este organizatorul Orange Fab România – un program de accelerare corporate, lansat în 2017, conceput pentru a susţine antreprenorii în dezvoltarea de produse inovatoare şi distribuirea acestora pe plan local şi internaţional.