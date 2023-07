Sondaj INSCOP: AUR crește, PNL se prăbușește, PSD încă în topul preferințelor electoratului

Cel mai recent sondaj realizat în luna iunie de către INSCOP arată că PSD se menține în fruntea clasamentulu intenției de vot, deși a pierdut două puncte procentuale, ajungând la 28,7% din preferințe, urmat de AUR (20,1%), PNL (18%) și USR (12%).

Potrivit unei analize efectuate pe intenția de vot masurată de INSCOP Research pentru principalele partide efectuată pe baza unor sondaje până în iunie 2023, PSD a pierdut aproximativ 7 procente (în iunie 2021 PSD avea 30,2%), iar PNL puțin peste 8 procente ( în iunie 2021 PNL avea 26.6%).

Discursul dur și antisistem al partidului AUR câștigă tot mai mult simpatia electoratului, înregistrând în ultimii doi ani o creștere de 6 procente (de la 14,2% în iunie 2021 la 20,1% în iunie 2022). Iar creșterea continuă, într-un ritm relativ constant, dar menținându-se deocamdată la distanță în spatele PSD.

Potrivit analizei INSCOP, erodarea la guvernare a afectat mai mult PNL „pentru că s-a aflat cel mai mult la guvernare”. În schimb PSD care se află la guvernare de un an și jumătate a pierdut aproximativ 7 procente, iar erodarea la guvernare începe să își producă efectul și asupra social-democratilor. PSD pierde un procent și jumătate față de iunie 2021 când era în opoziție (de la 30,2% in iunie 2021 la 28,7% in iunie 2023), si aproximativ 7 procente fata de momentul in care a intrat la guvernare in noiembrie-decembrie 2021 (de la 36% in decembrie 2021 la 28,7% in iunie 2023).

USR, care a trecut de la putere, în iunie 2021, în opoziție, stagnează (13,2% în iunie 2021, respectiv 12,7% în iunie 2023). De la începutul acestui an, USR a început să crească ușor, recuperând aproximativ 3 procente fata de platoul de 10% pe care se instalase în ultima jumătate a anului 2022.

Scorurile principalelor patru partide încep să se strângă, ceea ce sugerează o competiție strânsă pentru alegerile europarlamentare, dacă se vă menține acestă tendință de erodare a partidelor de la guvernare și de creștere a celor din opoziție. Prin urmare, cu un an înainte de primele alegeri, toate partidele au timpul necesar pentru a-și calibra mesajele, politicile, acțiunile astfel încât să modifice aceasta tendință. Deși dificil, nu este chiar imposibil, însă sunt vitale înțelepciunea politică, o conectare mai bună cu agenda reală a populației, o capacitate de comunicare mult îmbunătățită și, mă încăpățânez să o spun, responsabilitate, onestitate, rezultate și cât mai puțin populism deșănțat.

Datele sunt extrase din sondaje INSCOP Research realizate în ultimii doi ani.

Analiza este realizată cu un an înaintea primelor alegeri care vor fi organizate, cele europarlamentare.

