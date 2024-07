Șeful Fed: Scăderea inflației „întărește încrederea” că ritmul creșterii prețurilor reintră în țintă

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat luni că cele trei valori lunare ale inflației din SUA din al doilea trimestru al acestui an „măresc încrederea” că ritmul creșterii prețurilor revine la ținta Fed într-un mod sustenabil, comentarii care sugerează că decizia de a începe reducerea dobânzii de politică monetară nu poate fi departe.

„În al doilea trimestru, de fapt, am făcut mai multe progrese” în combaterea inflației, a spus Powell la un eveniment la Clubul Economic din Washington. „Am avut trei valori mai bune și, dacă le mediem, este o tendință destul de bună”, a spus șeful Fed.

Prețurile de consum în al doilea trimestru au crescut într-un ritm anual de 2,1%, excluzând componentele volatile ale alimentelor și energiei, iar acest indice tinde să fie mai mare decât indicele de prețuri preferat de Fed pentru cheltuielile de consum personal (PCE). Datele PCE pentru iunie nu vor fi publicate decât săptămâna viitoare.

„Ceea ce am spus este că nu am crezut că ar fi potrivit să începem să relaxăm politica monetară până când nu vom avea mai multă încredere” că inflația revine sustenabil la ținta de 2%, a continuat Powell. „Așteptăm asta. Și aș spune că nu am câștigat nicio încredere suplimentară în primul trimestru, dar cele trei valori din trimestrul doi, inclusiv cea publicată săptămâna trecută, întăresc încrederea că suntem pe drumul cel bun.”

Săptămâna trecută, Departamentul Muncii a comunicat că IPC a scăzut în iunie față de luna anterioară, prima scădere de la lună la lună în patru ani. Economiștii estimează acum că indicatorul PCE pe care îl folosește Fed pentru ținta de inflație va arăta că creșterile anuale ale prețurilor s-au atenuat mai aproape de 2%.

Inflația se apropie din ce în ce mai mult de ținta băncii centrale, iar factorii de decizie sunt din ce în ce mai îngrijorați de încetinirea puternică a economiei și de creșterea ratei șomajului.

Pariurile în rândul investitorilor s-au înclinat puternic spre începerea ciclului de relaxare a politicii Fed în septembrie. Modificările aduse declarației de politică monetară din iulie ar putea oferi un semnal puternic în acest sens, actualizând modul în care este descrisă inflația și evaluând modul în care datele recente au sporit încrederea factorilor de decizie în faptul că riscul reizbucnirii inflației s-au diminuat.

După ce a ridicat rapid ratele dobânzilor începând cu 2022 pentru a combate cel mai grav val infaționist din anii 1980, Fed și-a lăsat rata de referință de politică neschimbată din iulie anul trecut, într-un interval de la 5,25% la 5,50%.

Pe măsură ce Powell vorbea, piețele financiare au abandonat pariurile pentru o reducere a ratei dobânzii încă din iulie. Traderii continuă să se aștepte la o reducere a ratei în septembrie, urmată de reduceri suplimentare în noiembrie și decembrie, scăzând dobânda cheie la 4,5%-4,75% până la sfârșitul anului.

