Secții de la Maternitatea Giulești, închise temporar de teama nosocomialelor

Maternitatea Giulești nu mai internează, până săptămâna viitoare, cazuri de nou-născuţi prematuri, după ce Secția de ATI a fost închisă din cauza infecțiilor intraspitalicești (nosocomiale). Cadre ale unității spun că aceste decizii au fost luate pentru „reducerea presiunii epidemiologice” şi pentru ca spaţiile respective să treacă prin procesele de curăţenie şi igienizare, după ce au fost identificate „nişte colonizări”, ceea ce nu înseamnă infecții.

Epidemiologul unității medicale ar fi descoperit bacterii și posibile infecții în rândul bebelușilor în Secția de Normoponderal, conform unor surse. Potrivit cadrelor medicale, bebelușii nu au avut simptomatologie și au fost deja externați.

Au fost suspendate timp de o săptămână şi internările în secţia de obstetrică pentru normoponderali, însă începând de luni această secţie funcţionează la „capacitate normală”.

„În ceea ce priveşte copiii care ajung în secţiile de terapie intensivă neonatală sau la prematuri, secţia nu este închisă, funcţionează, sunt copii care beneficiază de îngrijiri medicale în contextul prematurităţilor, dar pentru a reduce presiunea epidemiologică şi din dorinţa ca şi spaţiile respective să treacă prin aceste procese periodice şi normale de curăţenie şi igienizare, până săptămâna viitoare nu putem să internăm prematuri şi de lunea viitoare sperăm să funcţionăm la capacitate maximă, pe măsură ce copiii care sunt actualmente internaţi în terapie prezintă o evoluţie favorabilă în contextul prematurităţii şi putem să facem procedurile cu pricina şi în spaţiile respective. Nu este nicio secţie închisă, este o suspendare temporară a internărilor cazurilor de prematuri”, a declarat sub protecția anonimatului un cadru din Maternitatea Giulești, citat de Agerpres.

Spitalul a avut în ultimele luni câteva cazuri de bebeluși cu infecții nosocomiale, conform Digi24.

Sursa anonimă a Agerpres susține că întreruperea activității din unele secții are loc pentru efectuarea unor procese, periodice și normale, de curățenie și igienizare:

„Din procedurile normale ale oricărui spital, în aceste proceduri intră supraveghere epidemiologică. Noi am constatat prin rapoartele medicului epidemiolog o circulaţie crescută a germenilor semnificativi din punct de vedere epidemiologic în secţiile de neonatologie. Am identificat nişte colonizări – şi subliniez colonizări. Colonizarea nu înseamnă infecţie. Colonizarea reprezintă o etapă premergătoare unei infecţii. Atunci, având acest trend modificat, am decis să suspendăm pentru o săptămână internările în obstetrică pentru normoponderali, adică pentru copiii născuţi la termen. În şapte zile am igienizat saloanele şi începând de ieri totul funcţionează la capacitatea normală ca şi înainte”, susţine sursa citată.

