Scrisoare deschisă adresată președintelui Iohannis de mediul de afaceri

de Vladimir Ionescu , 8.9.2021

Romanian Business Leaders (RBL) a emis miercuri o scrisoare deschisă în care peste 200 de antreprenori, prezenți la cea de-a 9-a ediție a Summitului RBL, cer președintelui Iohannis să readucă stabilitatea și încrederea în clasa politică.

Scrisoarea RBL:

Domnule Președinte, motivul pentru care vă adresăm această scrisoare este acela că instituția Președinției are datoria de a readuce stabilitatea și încrederea în clasa politică, exercitând rolul constituțional de mediator între puterile politice, punând în frunte interesele României. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii acestei țări de la dumneavoastră, asta ne dorim și noi, antreprenorii români. După un an cu dificultăți economice nemaiîntâlnite, dar și după alegerile din 2020, mediul privat și societatea per ansamblu au sperat la 4 ani de liniște politică, în care să ne concentrăm eforturile pe construcția economică și pe reformele administrative. Așteptările antreprenorilor români și ale mediului de afaceri, la a căror îndeplinire am investit, la rândul nostru, enorm de mult timp și energie au fost: Implementarea cu profesionalism a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru o Românie prosperă,

Simplificare administrativă pentru o Românie competitivă,

Digitalizarea administrației pentru o Românie modernă,

Modernizarea sistemului de învățământ pentru o Românie cu adevărat educată,

Gestionarea eficientă a pandemiei pentru o Românie însănătoșită”. A trecut deja aproape un an din cei 4 până la noul ciclu electoral, și nu doar că nu au fost făcute progrese prea mari, dar și ce a fost început urmează a fi blocat de lupte politice sterile și pierzătoare pentru români și România. În decembrie anul trecut, la învestirea noului guvern ați declarat următoarele: ”Cetățenilor români li s-au promis restructurarea Statului, reforme importante în Sănătate, Educație, în marile sisteme publice, reducerea birocrației dar și combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei, respectul pentru contribuabili. Toate aceste lucruri vor fi livrate, trebuie să fie livrate. Astăzi aceste vorbe rămân fără acoperire, pentru că în criza politică prelungită care se preconizează și pentru care nu se întrevede o rezolvare, nu se va putea construi nimic durabil.

„Nu putem să nu vedem ceața de sub nasul nostru. Auzim cuvinte grele. Demisii, moțiune de cenzură, alegeri anticipate… toate lucrurile pe care mediul de afaceri nu vrea să le audă. Pentru că implică impredictibilitate, lipsa investițiilor sau cursul valutar sărit în aer. Se pune sub semnul întrebării o piață așezată pe care o merităm și pe care NOI am făcut-o, nu guvernanții. Și cred că mediul de business are datoria să luăm poziție.

Dorim să ne adresăm Președintelui- instituției prezidențiale nu persoanei fizice- cu apelul de a-și face treaba. De a fi un mediator și un garant! Dorim să se vadă revolta antreprenorilor față de ceea ce se întâmplă la guvernare”, a spus miercuri Dragoș Petrescu, fondator City Grill, în deschiderea summitului Romanian Business Leaders.

Romanian Business Leaders

Romanian Business Leaders (RBL) este de 10 ani vocea și vehiculul de acțiune al liderilor de business pentru a construi o Românie în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască. Organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care oferă o platformă de acțiune și implicare socială pentru 1.000+ antreprenori și executivi de top din mediul de business privat.

Prin activitățile derulate acestea au implicat, până astăzi, peste 100.000 de români – antreprenori aspiranți, liceeni, antreprenori la început de drum sau cu experiență, români din Diaspora sau din mediul rural, traineri, vorbitori și lideri din educație. Mai multe detalii aici.

RBL este membru fondator al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), o inițiativă privată care oferă o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.