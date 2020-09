Școală + Management Responsabil + Implicare mediul de afaceri = Începerea normală a cursurilor

de Razvan Diaconu , 14.9.2020

Anul școlar a început, fără ca școlile să primească tabletele promise de Ministerul Educației pentru elevii din familii cu venituri mici. Întrucât nici administrațiile locale, în subordinea cărora se află unitățile de învățământ, nu au venituri suficiente în contextul epidemiei de Covid-19, mai ales în zonele rurale, directorii unor școli au apelat la mediul de afaceri pentru a putea face unui eventual scenariu roșu.

Un astfel de exemplu este Școala gimnazială Ion Buteanu din comuna Buceș, județul Hunedoara, unde directorul Bogdan Mihai Ștefan a început “achizițiile” încă din primăvară.

Situația epidemiologcă din localitate este bună, cu o incidență sub cea națională, motiv ce a determinat Consiliul de Administrație să opteze pentru o redeschidere a cursurile în cea mai eficientă formulă, cea din scenariul verde, cu lecții predate la clasă și toți copiii prezenți.

La solicitarea părinților, spune directorul, în curând se va trece însă în scenariul galben, cu o parte a elevilor participanți la lecții prin intermediul online-ului.

“Suntem destul de bine echipați din punct de vedere al tehnologiei, așa încât un număr mic de elevi va continua cursurile în sistem hibrid, de acasă”, la solicitarea părinților și pentru a testa eficacitatea acestei metode, în condiții optime, a explicat directorul, pentru cursdeguvernare.ro.

Mini-studiouri în fiecare clasă

Tabletele promise de autorități nu au sosit, dar Școala gimnazială Ion Buteanu poate acoperi pe moment un sistem mixt de învățare, după ce directorul a apelat la mai multe firme, după izbucnirea epidemiei de coronavirus.

“Nu am știut ce se întâmplă, am plecat de la ideea că nu cunoaștem care va fi evoluția epidemiei și am știut că niciodată nu am avut manuale la începutul anului. Așa încât am început să solicit sprijinul unor firme, din Cluj, din București, din Timișoara. Unele ne-au mai ajutat și în trecut, precum Bitdefender. Varianta era să rămânem simpli spectatori. Zona Bradului nu este foarte bogată, de aceea apelez la firme mari din alte localități”, a explicat Bogdan Mihai Ștefan (foto).

Școala are nouă clase și 151 de copii, dintre care 36 sunt la grădiniță.

Fiecare sală de curs, explică directorul, a fost transformată de Bitdefender într-un mini-studiou, dotat cu laptop, camera web full HD cu trepied, lavalieră, flipchart și tablă magnetică.

Fiecare profesor va conecta la laptop camera web și lavaliera și va putea transmite la parametri tehnici ridicați, prin intermediul platformei, toată lecția, în timp real, pentru elevii care participă de acasă la cursuri.

În paralel, mai spune directorul Școlii Ion Buteanu, după suspendarea cursurilor a fost optimizat semnalul Wi-Fi, printr-un proiect depus în cadrul competiției “Wireless campus”.

Carduri gratuite de la Telekom

De la Telekom, operatorul cu cea mai puternică rețea în zonă, școala din unitatea a primit 150 de cartele gratuite și 16 tabelete, care vor fi folosite în perioada următoare pentru testarea sistemului hibrid de școală.

Materialele didactice au fost descărcate de la Ministerul Educației și, deocamdată, în școală se folosesc două platforme.

Toți profesorii și toți elevii au conturi de Google Suite, cu catalog electronic, și au fost elaborate și procedurile pentru desfășurarea cursurilor online.

La fiecare clasă, dirigentele distribuie seara, pe grupul de Whatsapp al clasei, linkul pentru conectarea de a doua zi, explică directorul Bogdan Mihai Ștefan.

Nu criza coronavirus a obligat Școala gimnazială Ion Buteanu să găsească alternativă la pasivitatea statului. Colaborarea cu mediul de afaceri este mai veche și a permis tehnologizarea unității.

“Anul trecut, am mai dotat o clasă, de la învățământ primar, cu 12 calculatoare, cu ajutorul unei firme din Cluj”, spune directorul.

Laboratorul de informatică, conectat la internet, a fost înființat cu ajutorul companiei Bitdefender, care a oferit table smart, calculatoare și birouri, adaugă directorul Bogdan Mihai Ștefan.