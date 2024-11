Schimbare în lumea cipurilor: Nvidia ia locul Intel în indicele Dow Jones Industrial Avarege după 25 de ani de prezență

Nvidia va înlocui Intel în indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) după 25 de prezență, ceea ce evidențiază schimbările pe piața producătorilor de cipuri și semiconductori și marcheză încă un eșec pentru compania de semiconductori aflată în dificultate. Nvidia va intra în indexul blue-chip săptămâna viitoare, relatează Reuters, împreună cu producătorul de vopsele Sherwin-Williams, care va înlocui compania de produse chimice Dow, se arată într-o notă a S&P Dow.

Intel a pierdut 54% din capitalizare în 2024

Intel, cândva o forță dominantă în producția de cipuri, și-a cedat locul de lider rivalului său din ultimii ani TSMC ratând boom-ul generat de Inteligența Artificială din cauza unor greșeli, inclusiv când a renunțat să mai investească în OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT. Anul acesta, acțiunile Intel au pierdut 54% din valoare, cea mai proastă performanță dintre acțiunile care compun indicele DJIA. După anunț, acțiunile Intel au scăzut cu 1,6%, în timp ce acțiunile Nvidia au crescut cu 2,2%.

Investitorii nu au fost impresionați de faptul că Intel și-a exprimat optimismul cu privire la viitorul afacerilor sale în producția de computere și servere, prognozând venituri peste așteptări în trimestrul curent, dar avertizând că „mai are multe de făcut”.

„Intel Inside” – în dificultate

„Pierderea statutului componentă în indicele dow jones este o altă lovitură pentru reputația Intel, care se confruntă cu o transformare dureroasă și cu pierderea încrederii”, a declarat Susannah Streeter, șefa piețelor financiare la Hargreaves Lansdown. „Acest lucru va însemna, de asemenea, că Intel nu va mai fi luat în considerare de fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care urmăresc indicele bursier, ceea ce ar putea avea impact asupra prețului acțiunilor.”

Lansată în 1968, compania de avangardă din Silicon Valley a vândut cipuri de memorie înainte de a trece la procesoarele care au ajutat la lansarea industriei computerelor personale. În anii 90, sigla „Intel Inside” a transformat componentele electronice de bază în produse de înaltă calitate și, în cele din urmă, au devenit omniprezente pe PC-uri și laptopuri.

Intel valorează mai puțin de 100 miliarde dolari

Veniturile Intel au fost de 54 de miliarde de dolari în 2023, în scădere cu aproape o treime față de 2021, când Pat Gelsinger a preluat funcția de CEO. Analistii se asteapta ca Intel sa raporteze in acest an prima pierdere anuala neta de după 1986. Pentru prima data in ultimii 30 de ani, compania a ajuns să valoreze mai putin de 100 de miliarde de dolari.

Această cifră pălește în comparație cu Nvidia, a cărei evaluare este de 3,32 trilioane de dolari, ceea ce o face a doua cea mai valoroasă companie din lume. Nvidia a devenit un pilon al industriei globale a semiconductoarelor, datorită rolului esențial pe care cipurile sale îl joacă în dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială generativă, care a determinat o creștere de șapte ori a cotațiilor sale în ultimii doi ani. Numai în acest an, valoarea acțiunilor companiei s-a dublat.

Odinioară popular doar printre jucătorii care doreau computere cu procesoare grafice Nvidia, acum este văzut ca un barometru pentru piața inteligenței artificiale. Divizarea acțiunilor Intel 10 la 1, care a intrat în vigoare în iunie, a ajutat, de asemenea, la deschiderea drumului pentru includerea sa în indicele Dow Jones, făcând acțiunile sale mai accesibile pentru micii investitori. Intel, pe de altă parte, s-a chinuit să câștige cotă pe piața de cipuri AI dominată de Nvidia, însă cipurile liderului sau dovedit a fi greu de înlocuit în centrele de date AI, datorită avantajului tehnologic al procesoarelor și a costurilor mari de înlocuire.

***