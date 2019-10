Romanian Business Leaders (RBL) și-a reînnoit Consiliul Director

de Vladimir Ionescu , 1.10.2019

Fundația Romanian Business Leaders (RBL) și-a reînnoit în luna septembrie Consiliul Director, format din 13 antreprenori și executivi de top.

Componența Consiliului este formată din Dan Berteanu – Equatorial, Laura Florea – Point Public Affairs, Florin Furdui – Portland Trust, Dan Isai – Salad Box, Mădălina Marcu – Asociatia de Relații Comunitare, Dragoș Neacșu – Erste Asset Management, Sergiu Neguț – Fintech OS, Felix Pătrășcanu – FAN Courier, Dragoș Petrescu – City Grill, Andreea Roșca – The Vast and The Curious, co-fondator Romanian Business Leaders, Dragoș Roșca – Delta Asset Invest, Marius Ștefan – Autonom, Măriuca Talpeș – Intuitext,

Dragoș Roșca a fost reales pentru un nou mandat de doi ani ca Președinte al Romanian Business Leaders. El va fi asistat de Dragoș Petrescu ți Marius Ștefan, amândoi reconfirmați ca Vice-Președinți ai organizației.

Romanian Business Leaders este o comunitate care reunește antreprenori, manageri și profesioniști români din diverse domenii, care își doresc să contribuie la binele public dincolo de interesele de companie sau industrie. Cei peste 200 de membri se reunesc în RBL în nume personal pentru că împărtășesc valori comune: încredere în România, altruism, integritate și acțiune.

Romanian Business Leaders este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care oferă o larga platformă de acțiune și implicare socială pentru membrii ți partenerii sai.

Proiectele RBL sunt construite de membrii organizației pe bază de voluntariat și includ Antreprenoria – platforma pentru antreprenori startup și scaleup, Vreau Să Fiu Antreprenor – proiectul menit să sădească semințele antreprenoriatului în rândul noilor generații, StartUp Bridge – destinat antreprenorilor care doresc să se extindă în afara României, RePatriot – o larga platforma de acțiune si reconectare a diasporei cu țara, Antreprenorești – proiect pentru revitalizarea satului românesc prin antreprenoriat, Merito – inițiativa de recunoașterea și susținerea profesorilor cu vocație și gândire antreprenorială din România, Antrenament pentru Viitor – inițiativa de consiliere vocațională a tinerilor de liceu aflați în fața unei decizii de carieră și SuperTeach – proiect de formare a unei mentalități deschise în educație la nivelul corpului profesoral.

De asemenea, Romanian Business Leaders, este una dintre cele patru organizații inițtiatoare ale Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) alături de AmCham, FIC și AOAR și participă prin intermediul membrilor și experților săi la grupurile de lucru permanente ale CDR.